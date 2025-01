Usa 2024 + 74 – Al coperto, e quindi lontano dalla grande folla, e senza milioni di TikTok a raccontarne in modo più o meno estroso i momenti più o meno salienti, l’inaugurazione – domani – della seconda presidenza di Donald Trump si annuncia come una celebrazione ‘mutilata’ di una vittoria chiara: “un big bang del mondo nuovo”, come la definisce su la Repubblica Ezio Mauro, senza fuochi d’artificio.

Ma al 47° presidente ed ai suoi corifei non mancheranno le occasioni per riscattare le imperfezioni del primo giorno. Che, del resto, non sono responsabilità del magnate: sfuggono al suo controllo, infatti, sia le temperature rigidissime di questi giorni a Washington sia una legge del Congresso votata in modo bipartisan prima di Usa 2024.

Anzi, il blocco di TikTok negli Stati Uniti, scattato prima della mezzanotte della East Coast, le sei del mattino in Italia, è stato una scelta del suo nuovo amico e sostenitore, l’amministratore delegato della App cinese Shou Chew: Joe Biden aveva già deciso di non applicare il bando alla scadenza, ma di lasciarne la decisione al suo successore.

Domani, Trump potrà vantarsi di avere ripristinato TikTok, sia pure provvisoriamente, in attesa d’una soluzione definitiva. E, intanto, lavora a un altro ‘pezzo forte’ del suo primo giorno, come da promesse di Usa 2024: l’avvio col botto del piano di deportazione degli immigrati illegali, con raid delle forze dell’ordine concentrati su Chicago che dovrebbero durare una settimana.

Indiscrezioni di stampa hanno fatto fallire l’effetto sorpresa, ma lo ‘zar della frontiera’ del Trump 2 Tom Homan sta rimodulando i piani d’azione per evitare che i migranti senza documenti possano sottrarsi alla cattura e alla deportazione.

Usa 2024: TikTok irraggiungibile negli Stati Uniti

(ANSA) – In anticipo sulla scadenza, alle 22.50 della East Coast, la app non era più disponibile sugli stores Apple e Google; poco dopo, la app e il website di TikTok non sono più stati raggiungibili. TikTok ha dunque interrotto l’accesso ai suoi utenti negli Stati Uniti prima che entrasse in vigore il bando, anche se il presidente Biden non ne aveva deciso l’attuazione e il presidente Trump aveva promesso una proroga di 90 giorni.

“Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok”, si legge in un messaggio che appare agli utenti che tentavano di utilizzare l’app. “Purtroppo, ciò significa che per ora non puoi utilizzare TikTok. Siamo fortunati – si legge ancora – che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati!”.

Dopo mesi di battaglie legali, venerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva confermato la legge che vieta la popolare piattaforma di condivisione video in nome della sicurezza nazionale, a meno che la proprietà cinese non trovasse un accordo per venderla ad acquirenti non cinesi entro oggi.

Tra i fan di TikTok, c’è anche Trump, in passato ostile, ma che ora attribuisce alla app il merito d’averlo messo in contatto con gli elettori più giovani, contribuendo alla sua vittoria elettorale a Usa 2024.

Dopo averne discusso anche con il presidente cinese Xi Jinping, Trump ha detto che avrebbe potuto attivare una proroga di 90 giorni dopo il suo insediamento. “Penso – ha detto – che sia un’opzione che prenderemo in considerazione… L’estensione di 90 giorni è qualcosa che molto probabilmente sarà fatta, perché è appropriata”. La legge consente una proroga di 90 giorni se la Casa Bianca ha segnali di progressi verso un accordo praticabile. ByteDance, la società proprietaria di TikTok, ha finora rifiutato categoricamente qualsiasi vendita.

Dopo il verdetto della Corte Suprema, Chew ha fatto appello a Trump ringraziandolo “dell’impegno a lavorare con noi per trovare una soluzione”. Per Chew, che domani sarà presente all’insediamento, Trump “capisce davvero la nostra piattaforma”.

La legge richiede ad Apple ed a Google di rimuovere TikTok dai loro app stores, pena sanzioni fino a 5.000 dollari per utente che può accedere all’app. Anche Oracle, che ospita i server di TikTok,è legalmente obbligata a fare rispettare il divieto.

Una proposta di acquisto ‘last minute’ è stata fatta sabato dalla start-up Perplexity AI, che ha offerto una fusione con la sussidiaria statunitense di TikTok. L’idea è di creare una joint venture che sommi le attività di US TikTok e Perplexity AI, sostenuta dal fondatore di Amazon Jeff Bezos. La proposta non include un prezzo per la transazione, che si calcola sia di almeno 50 miliardi di dollari.

Frank McCourt, l’ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, ha pure fatto un’offerta per acquistare l’attività statunitense di TikTok e ha detto di essere “pronto a lavorare con l’azienda e il presidente Trump per concludere un accordo”. L’investitore canadese Kevin O’Leary, coinvolto in tale offerta, ha detto a Fox News che a ByteDance sono stati offerti 20 miliardi per l’attività di TikTok in Usa.

La chiusura di TikTok sarebbe un vantaggio per i suoi concorrenti che già profittano dell’incertezza. Centinaia di migliaia di utenti stanno optando per ‘Red Note’, che è stata l’app più scaricata sull’Apple Store questa settimana.