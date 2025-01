Usa 2024 + 73 – La piattaforma social TikTok, che conta negli Stati Uniti circa 170 milioni di account, in pratica uno ogni due cittadini americani, è pronta a essere oscurata da domani, come prevede una legge varata dal Congresso con voto bipartisan, se la proprietà cinese non avesse prima ceduto ad altri le attività negli Stati Uniti.

L’annuncio di TikTok è arrivato dopo che il presidente Joe Biden aveva fatto sapere di non volere applicare immediatamente la messa al bando, lasciando la gestione del dossier al suo successore. Donald Trump, che ha ieri toccato l’argomento in una telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, ha mostrato negli ultimi tempi un atteggiamento favorevole a TikTok; e il suo sodale Elon Musk è stato indicato come un possibile acquirente.

Sempre ieri, con voto unanime, la Corte Suprema ha avallato la messa al bando della piattaforma, salvo cessione delle attività, affermando la prevalenza della sicurezza nazionale – c’è il timore che dati raccolti da TikTok vengano usati contro gli Stati Uniti – sul rispetto della libertà d’espressione, garantita dal primo emendamento della Costituzione americana, cui TikTok s’era richiamata facendo ricorso. Il giudice Neil Gorsuch ha scritto: “Un conto è esprimersi a favore di uno straniero. Un altro conto è permettergli di spiare gli americani”.

Non è escluso, anzi è probabile, che la vicenda abbia ulteriori sussulti nelle prossime ore. Trump aveva chiesto alla Corte Suprema di sospendere l’applicazione della legge, per avere modo d’affrontare la questione, e Biden aveva detto che non l’avrebbe applicata, per lasciarne la gestione al suo successore.

Usa 2024: cerimonia al chiuso causa gelo

Causa gelo, lunedì la cerimonia di insediamento del 47° presidente degli Stati Uniti Donald Trump si svolgerà al chiuso, nella Rotunda del Congresso, invece che all’aperto, come vuole la tradizione. La temperatura, che a Washington potrebbe scendere fino a 12° sotto zero, ha suggerito di cambiare il programma.

Non si tratta di una novità assoluta: l’ultima volta che avvenne fu nel 1985, per il secondo mandato del presidente repubblicano Ronald Reagan. Le circostanze non consentiranno a Trump di potere vantare una grande partecipazione di folla, come gli sarebbe piaciuto. Più che il pubblico, quest’anno si conteranno gli ospiti nazionali e soprattutto internazionali. Fra quanti ci saranno, creando magari sorpresa e/o imbarazzo, c’è il vice di Trump nel primo mandato, Mike Pence, entrato poi in conflitto con il magnate e suo rivale, con scarsa fortuna, nelle primarie repubblicane.

Usa 2024: Biden clemente con circa 2500 detenuti per droga

Con l’atto di clemenza più ampio nella storia degli Stati Uniti, Biden ha ieri commutato la sentenze di circa 2.500 persone condannate a pene detentive per reati non violenti connessi a uso e/o spaccio di droga. Biden non ha escluso che altri provvedimenti di clemenza possano essere annunciati prima della fine del suo mandato

Usa 2024: audizioni in Senato proseguono, verso retate migranti

Sono, intanto, proseguite le audizioni davanti alle commissioni del Senato dei membri designati della nuova Amministrazione, Venerdì, è toccato, fra gli altri, alla governatrice del South Dakota Kristi Noem, che deve assumere la guida della Sicurezza interna e che avrà un ruolo centrale nell’applicazione delle norme anti-migranti illegali.

Noem s’è impegnata ad attuare in modo rigido le indicazioni di Trump. Il Washington Post anticipa che le operazioni di deportazione cominceranno fin da martedì a Chicago, con raid delle forze dell’ordine: il piano, nome in codice ‘Operation Safeguard’, andrà avanti per muna settimana, almeno fino a lunedì 27.

Sempre il Washington Post ha scoperto che il ministro della Sanità designato, Robert F. Kennedy jr, voleva bloccare le vaccinazioni anti-Covid nel pieno della pandemia nel maggio 2021e chiedeva alle autorità competenti di revocare le autorizzazioni concesse. Le posizioni ‘no vax’ di RFK Jr erano note, ma s’ignorava l’iniziativa da lui presa nel momento in cui i vaccini stavano salvando milioni di vite negli Usa.

Il governatore dell’Ohio Mike DeWine ha scelto il suo vice, Jon Husted, per succedere in Senato al vice-presidente eletto J.D. Vance. Husted voleva correre nel 2026 per succedere a DeWine. Ora, il suo approdo al Senato libera la corsa a governatore per Vivek Ramaswami, l’imprenditore bio-tech che affianca Musk nel tentativo di rendere più efficiente l’Amministrazione statunitense, a colpi di tagli delle spese e del personale.