Usa 2024 27 – L’anniversario del 7 ottobre, celebrato dal presidente Joe Biden con un rabbino alla Casa Bianca, ha ieri segnato la campagna elettorale per Usa 2024, al termine di quello che la Cnn, in un editoriale, definisce “un anno di dolore”. Per Kamala Harris, Hamas è “puro male” e un accordo per Gaza, che preveda una tregua e il rilascio di tutti gli ostaggi, è tra le massime priorità dell’Amministrazione. Donald Trump ha detto che Israele ha diritto di colpire l’Iran.

Il New York Times sottolinea una gaffe della campagna di Trump, che, in un’intervista radiofonica, ha lasciato intendere di essere stato a Gaza, viaggio di cui non c’è traccia. Per giustificare l’affermazione, la campagna dell’ex presidente ha detto che Trump ha visitato Israele e che Gaza “è in Israele”.

Usa 2024: New York Times fa le pulci ai discorsi di Trump

Proprio il New York Times, che nei giorni scorsi aveva ripreso il tema della reticenza del magnate nel fornire informazioni sulla sua salute, ripropone la questione dell’età e della lucidità di Trump con un lungo articolo, in cui esamina negli anni i discorsi del magnate, analizzandone al computer comizi ed eventi, nettamente diminuiti di numero (finora 61, contro i 283 del 2016).

“Con il passare del tempo – scrive il quotidiano -, i discorsi dell’ex presidente, 78 anni, si sono fatti più cupi, più duri, più lunghi, più arrabbiati, meno concentrati, più volgari e più volti al passato”. Tra gli ultimi esempi, quando ha raccontato come nel dibattito tv con Kamala Harris il pubblico fosse dalla sua parte, mentre non c’era nessun spettatore.

“Trump – osserva il NYT – divaga, si ripete, salta da un pensiero all’altro, alcuni difficili da cogliere, alcuni incompiuti, alcuni fattualmente fantastici. Fa affermazioni stravaganti, che paiono inventate di sana pianta. Si dilunga in bizzarre digressioni sul golf, sugli squali, sul suo ‘bellissimo’ corpo. Si gode ‘una splendida giornata in Louisiana’ quando è stato in Georgia. Esprime il timore che la Corea del Nord stia ‘cercando di uccidermi’, quando presumibilmente intende l’Iran”.

Usa 2024: Harris alla Cbs su Ucraina, tasse, armi

Lunedì sera, la Cbs ha trasmesso nel suo programma cult 60’ una lunga intervista a Kamala Harris, in cui la candidata democratica ha toccato molti temi. Fronte guerre, ha detto che, se sarà eletta, incontrerà Vladimir Putin per porre fine all’invasione dell’Ucraina solo se sarà presente anche l’Ucraina, che “ha il diritto di difendersi dall’aggressione della Russia e deve avere voce in capitolo sul proprio futuro”. Harris ha proseguito: “Se Trump fosse presidente, Putin ora sarebbe a Kiev”: Trump “continua a dire che metterà fine alla guerra fin dal primo giorno. ma sa cosa significa? Arrendersi”.

Fronte economia, Harris intende aumentare le tasse ai più ricchi per finanziare i suoi programmi, che comprendono un credito d’imposta di 6.000 dollari alle famiglie con figli di meno di un anno. Di fronte alle obiezioni del conduttore sulla fattibilità di un piano del genere, Harris ha replicato di credere che i leader del Congresso siano disposti ad ascoltare i loro elettori sull’aumento delle tasse sui redditi più alti.

E quando le è stato contestato di avere cambiato opinion su alcune politiche, Harris ha risposto: “Ascolto la gente e cerco dov’è possibile un terreno comune, credo nella creazione di un consenso”. Harris è anche tornata sul fatto di possedere una pistola, una Glock, affermando di averla usata: “Certo che sì, in un poligono di tiro”.

Usa 2024: i soldi di Musk e quelli per le vittime dell’uragano

Molta attenzione suscita sui media un piano di Elon Musk per finanziare la ricerca di elettori pro Trump, compensando chi convince qualcuno ad andare a votarlo. E molto alte restano le polemiche sugli aiuti alle popolazioni colpite dall’uragano Helene, proprio mentre un altro uragano, Milton, si palesa sulle coste della Florida. Harris accusa Trump di diffondere “un sacco di disinformazione” sulle risorse federali per le vittime di Helene e di essere “straordinariamente irresponsabile”.

Trump continua a ripetere che non ci sono fondi per riparare i danni dell’uragano perché l’Amministrazione Biden-Harris li ha spesi per i migranti, ma in realtà si tratta di capitoli di spesa ben distinti. Anche Casa Bianca e Fema, la protezione civile degli Stati Uniti, criticano il magnate per le sue accuse “false”.

L’ex presidente continua, però, a sollevare il tema, così come quello dei migranti, che ora sostiene che portino negli Usa “geni cattivi” . “parole odiose”, chiosa la Casa Bianca -. Trump annuncia un comizio venerdì ad Aurora, un sobborgo di Denver, in Colorado, e conferma di volere andare anche a Springfield, Ohio. Sono due località al centro di falsità anti-migranti: per Aurora, l’ex presidente monta la storia di una gang venezuelana che controllerebbe, con la violenza, edifici residenziali; invece, per Springfield, sostiene che gli immigrati haitiani mangiano gli animali domestici, gatti e cani, dei residenti.