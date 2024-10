Usa 2024 30 – Il presidente Usa Joe Biden dice che Israele non dovrebbe colpire i siti nucleari iraniani e frena anche sull’ipotesi di un’azione contro i giacimenti petroliferi, in risposta all’attacco missilistico iraniano dei giorni scorsi. L’ex presidente Donald Trump afferma il contrario: “Colpite il nucleare prima e preoccupatevi poi… Se lo faranno lo faranno: lo scopriremo…”, dice in North Carolina, uno degli Stati in bilico di Usa 2024, rispondendo a domande di giornalisti a margine di un comizio.

Il New York Times avverte che l’imminenza delle elezioni statunitensi, e la percezione di debolezza dell’Amministrazione in carica a fine corsa, può fare peggiorare i conflitti in atto, senza però sfociare nella terza guerra mondiale.

Trump ha anche criticato di nuovo il presidente Biden e la sua vice Kamala Harris per la gestione dell’uragano Helene e per la mancanza di fondi per le vittime. “Non ci sono perché li hanno usati per i migranti”, dice; e sostiene che l’Amministrazione democratica non vuole aiutare le vittime perché sono in maggioranza repubblicani.

Kamala Harris sarà oggi in North Carolina, lo Stato più colpito da Helene, dopo essere già stata mercoledì in Georgia. Le vittime dell’uragano accertate sono già oltre 200, ma vi sono ancora centinaia di dispersi. Ieri, Harris ha incontrato in Michigan i leader delle comunità arabo-americane e musulmane, cercando di limitare le defezioni da parte di un gruppo di elettori cruciale nello Stato, ma che di recente ha preso le distanze dai democratici e da Biden per il sostegno a Israele.

L’incontro è avvenuto prima del comizio di Harris a Flint, città salita alle cronache per lo scandalo dell’acqua inquinata con agenti chimici: “Stiamo assistendo a un assalto delle nostre libertà fondamentali, da quella di respirare aria pulita e quella di bere acqua pulita”.

Usa 2024: Trump schiera Musk, Harris gioca Obama

Oggi, sabato, a un mese esatto dall’Election Day, è giornata di appuntamenti elettorali importanti. Se, nei gialli, l’assassino torna sempre sul luogo del delitto, in Usa 2024 è la vittima a tornarci: scortato da una guardia del corpo d’eccezione, Elon Musk, Trump sarà oggi a Butler, Pennsylvania, dove il 13 luglio un ragazzo di 21 anni tentò di assassinarlo, ferendolo a un orecchio ed uccidendo un astante, prima di essere a sua volta ammazzato.

“Sarò lì per sostenerti”, scrive Musk su X: il miliardario non ha mai assistito a un comizio di Trump alla cui campagna sta dando notevole sostegno finanziario e mediatico. Trump s’era da tempo impegnato a tornare a Butler, anche per rendere omaggio alla vittima innocente di quel giorno, Corey Comperatore, un ex capo dei vigili del fuoco morto per proteggere la sua famiglia.

Se Trump schiera Musk, Harris si appresta a giocare la carta Obama, che per 27 giorni farà comizi negli Stati in bilico a cominciare da Pittsburgh in Pennsylvania martedì prossimo.

Il NYT rilancia la polemica sulla reticenza di Trump a dare informazioni sulla propria salute, “persino quelle più basiche”. Anche quando era presidente, Trump è sempre stato elusivo in merito, ma il giornale sottolinea che il magnate, se vincesse, sarebbe il presidente più anziano della storia ad entrare in carica: Trump ha infatti 78 anni compiuti e al termine di un eventuale secondo mandato ne avrebbe 82 e mezzo. Gli esperti sentiti dal giornale dicono Trump potrebbe affrontare nel prossimo futuro una serie di problemi di salute, dagli strascichi dello shock del fallito attentato al calo cognitivo legato all’età.

Usa 2024: occupazione su, disoccupazione giù

I maggiori media Usa hanno ieri annunciato con molto rilievo gli ultimi dati sul mercato del lavoro, migliori del previsto: a settembre, sono stati creati negli Usa 254 mila posti e la disoccupazione è scesa al 4,1%, anche per effetto di una spesa sostenuta da parte dei consumatori. Il segnale è stato accolto positivamente dall’Amministrazione Biden, anche se gli economisti avvertono che ciò potrebbe indurre la Federal Reserve ad attendere per ulteriori riduzioni del costo del denaro.

Le borse hanno comunque festeggiato, mentre Trump mastica amaro e commenta così: “Gli illegali e i migranti stanno prendendosi i posti di lavoro”.

L’asprezza dei toni di Trump fa dire a Biden, sceso a sorpresa nella sala stampa della Casa Bianca: “Ho fiducia” che le elezioni “saranno libere e giuste, ma non so se saranno pacifiche. Quello che dice Trump è molto pericoloso”.