Usa 2024: – 29, Trump torna sul luogo dell’attentato, i sondaggi

Usa 2024 29 – Donald Trump in versione ‘super-eroe’ indistruttibile: “Negli ultimi otto anni coloro che volevano fermarci mi hanno accusato e incriminato, hanno cercato di cacciarmi dalle urne e, chissà, forse hanno cercato di uccidermi. Ma io non mi fermo e non fermerò”. JD Vance in versione mistica: “Quello che è successo qui quel giorno è stato un miracolo”. Elon Musk in versione saltimbanco e colonialista dello spazio, con la scritta sula maglietta ‘Occupy Mars’.

La triade ‘trumpiana’ di Usa 2024 si presenta così al remake del comizio di Butler, in Pennsylvania, dove il 13 luglio un ragazzo di 21 anni, Thomas Matthew Crooks, attentò alla vita di Trump, ferendolo di striscio a un orecchio e uccidendo una persona nel pubblico, prima di essere a sua volta ammazzato.

Il comizio di Butler, con misure di sicurezza eccezionali e stavolta efficaci, è stato l’evento clou della campagna elettorale di sabato 5 ottobre, a un mese esatto dall’Election Day del 5 novembre. Un sondaggio della Marist per la radio pubblica Npr e per Pbs News vede la candidata democratica Kamala Harris in vantaggio di due punti su Trump, candidato repubblicano, 50% a 48%, ma Trump è avanti fra gli indipendenti 50% a 46%. I distacchi sono nei margini di errore del rilevamento.

L’uno dopo l’altro, i sondaggi confermano totale l’incertezza sull’esito delle presidenziali, mentre cresce la fiducia dei democratici nella possibilità di riconquistare la maggioranza alla Camera, mentre i repubblicani potrebbero riprendere il controllo del Senato. Una comunicazione riservata del partito democratico, intercettata dall’Huffington Post, indica che i candidati repubblicani patiscono l’effetto per loro negativo dei temi dell’aborto e del Project 2025, un programma di destra per la prossima presidenza, da cui Trump ha preso le distanze, percependone l’effetto tossico.

Usa 2024: la cronaca dell’evento di Butler

Per la cronaca dell’evento di Butler, ci affidiamo alla collega dell’ANSA Serena Di Ronza. Trump sale sul palco fra misure di sicurezza imponenti e ricorda il “mostro feroce” che ha aperto il fuoco, ferendolo e uccidendo l’ex capo pompiere Corey Comperatore, deceduto per salvare la sua famiglia che è seduta in prima fila e che il magnate abbraccia.

“Torno a Butler con un messaggio semplice per la Pennsylvania e l’America”: il nostro movimento “è più che mai vicino alla vittoria”, dice l’ex presidente chiedendo di osservare un minuto di silenzio in onore di Comperatore.

Poi, Trump riprende la parola e si scaglia contro i democratici. “Meritate un Paese che vi difenda e che sia rispettato come lo era quattro anni fa. Ora ci ridono dietro”… Ed elogia il suo vice Vance: “Avete visto quanto è stato bravo al dibattito” contro il candidato vice democratico Tim Walz, martedì scorso.

Per Vance, i democratici “continuano a usare una retorica incendiaria”: come si permette Harris – chiede – di definire Trump “una minaccia alla democrazia”, quando Trump “ha preso una pallottola in nome della democrazia”?

L’ex presidente invita sul palco Elon Musk. Maglietta nera ‘Occupy Mars’, giacca nera e cappellino con visiera nera – “Sono un Dark Maga”, scherza, saltellando a destra e a manca -, il miliardario è “onorato” di partecipare all’evento.

“Questa elezione è la più importante della nostra vita – dice -. L’altra parte vuole togliervi la libertà di parola, che serve per avere la democrazia… Trump deve vincere per preservare la Costituzione e la democrazia”. Il patron di X esorta tutti a votare: è importante, perché questa elezione potrebbe essere decisa da uno scarto di voti ridotto. “Fight, Fight. Fight. Vote, vote, vote”, scandisce, prima d’abbracciare Trump e di lasciare il palco.

Il candidato repubblicano critica l’Amministrazione Biden / Harris per la gestione dell’uragano Helene e assicura che con lui alla Casa Bianca sarà evitata la “terza guerra mondiale, cui siamo molto vicini”: “Vinciamo in Pennsylvania e vinciamo ovunque”, esorta, mentre il voto è ormai iniziato in molti stati e circa 1,4 milioni di elettori si sono già espressi su Usa 2024.

“Insieme salviamo il Paese” dall’ “incompetente” Kamala Harris, che vuole solo “alzarvi le tasse”, come mai prima: “Vogliamo una vittoria così schiacciante che non possano rubarcela”, aggiunge, riproponendo ‘The Big Lie’ delle elezioni rubate del 2020.