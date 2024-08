Usa 2024 79 – La candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris ha presentato la sua visione e le sue scelte economiche in un evento a Raleigh, nel North Carolina, mentre il suo rivale repubblicano Donald Trump ha sollevato un velo sulle sue ricchezze, ha messo a punto la squadra cui affidare, in caso di vittoria, la transizione dei poteri – ci sono il suo vice JD Vance e i suoi figli Donald jr ed Eric – e ha ‘arruolato’ l’ex deputata democratica Tulsi Gabbard, per farsi ‘allenare’ al dibattito con Harris il 10 settembre.

Fra le proposte di Harris, in parte già anticipate giovedì, in un evento in Maryland con Joe Biden c’è l’iniziativa per contenere i costi di alimentari e farmaci, riducendo l’impatto dell’inflazione sul costo della vita, e un aiuto fino a 25 mila dollari per chi compra casa per la prima volta o incentivi per chi si costruisce la casa.

Per il guru dei sondaggi Nate Silver, Harris ha superato Trump in cinque dei sette Stati in bilico. Arizona, Georgia e i tre della Rust Belt, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin; Trump, invece, è avanti in North Carolina e Nevada. “Harris ha migliorato i numeri di Biden tra i 3,9 e gli 8,5 punti in ogni Stato in bilico e di oltre 7 punti a livello nazionale”, afferma Silver, secondo il quale la gara è “completamente trasformata”.

“Se si votasse oggi, Harris sarebbe la favorita”, osserva Silver, avvertendo, tuttavia, che i sondaggi, a volte, sono imprecisi, « come lo sono stati nel 2016 e nel 2020″. Silver anticipò in modo corretto i risultati elettorali di quasi ogni singolo Stato nel 2008 e nel 2012, ma sbagliò nel 2016, attribuendo a Hillary Clinton una probabilità di vittoria del 71%.

Usa 2024 : Trump solleva un velo sulle sue ricchezze

Donald Trump ha incassato 300 mila dollari con la ‘sua’ Bibbia patriottica, possiede oltre un milione in cripto-valute e 250 mila dollari in lingotti d’oro e ha un patrimonio immobiliare e di campi di golf che ne fanno un miliardario, ma ha 100 milioni di dollari di passività per le somme che deve versare secondo le sentenze emesse contro di lui in cause civili.

Sono alcuni dati contenuti negli ultimi documenti finanziari divulgati dal magnate. La dichiarazione depositata giovedì è richiesta annualmente ai candidati federali e ai titolari di cariche pubbliche. Le tre nuove passività che compaiono sono tutte correlate ai suoi problemi legali.

Trump ha poi indicato di avere ricevuto 300.000 dollari di diritti per ‘The Greenwood Bible’, versione della Bibbia con la bandiera americana in vendita online a 60 dollari (ma una copia firmata dall’ex presidente è venduta a 1.000 dollari). “L’unica Bibbia approvata dal presidente Trump”, afferma il sito. Il libro ‘Lettere a Trump’, un compendio di note personali che celebrità hanno scritto al magnate nel corso di diversi decenni, ha portato 4,5 milioni di guadagno. E altri 505.000 dollari sono arrivati da un altro testo pubblicato recentemente e intitolato ‘A Maga Journey’.

Usa 2024 : Trump arruola Tulsi, che mise in difficoltà Harris

Per prepararsi al dibattito tv con Kamala Harris, Donald Trump ha ingaggiato anche l’ex deputata democratica delle Hawaii Tulsi Gabbard, che è già stata a Mar-a-Lago per una sessione di pratica. Lo scrive il New York Times. Gabbard, che ha lasciato il partito democratico dopo la sua corsa, fallita, alla nomination nel 2020 e ha acquisito una certa popolarità nella base ‘trumpiana’, è da tempo divenuta amica del magnate ed è stata anche inserita nella rosa per il ‘running mate’.

Il suo coinvolgimento nella preparazione del duello tv è in parte dovuto alla sua prestazione in un dibattito delle primarie presidenziali democratiche del 2019, quando mise fortemente in difficoltà Harris. A Trump, si sa, piace dire che non ha bisogno di prepararsi per i dibattiti e il suo team ha ricevuto istruzioni di usare il termine “policy time” per descrivere le sessioni d’allenamento. Ma quest’anno verso Usa 2024 The Donald ha trascorso più tempo ad allenarsi per i dibattiti rispetto al 2016 o al 2020, secondo i consiglieri che lavorano con lui.