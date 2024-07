+++ Usa 2024: Biden si ritira +++

Usa 2024 – Il presidente Usa Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. In una lettera postata su X, Biden scrive: “E’ stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui mai compiti come presidente per il resto del mandato”.

Nella lettera, Biden non dà il suo appoggio né alla sua vice Kamala Harris né a nessun altro. Ma, in un messaggio su X successivo, dà il suo endorsement alla sua vice. Resta, comunque, da determinare chi sarà il candidato democratico alla Casa Bianca e come sarà designato.

Il presidente intende parlare alla Nazione nei prossimi giorni per spiegare la sua decisione.