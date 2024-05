Usa 2024, speciale – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato riconosciuto colpevole di tutti e 34 i capi d’accusa nel processo a suo carico celebrato a New York. La giuria è giunta all’unanime verdetto alla fine del secondo giorno di camera di consiglio, dopo un dibattimento durato sei settimane.

Il giudice Juan M. Merchan annuncerà la sua sentenza l’11 luglio. Trump, candidato ‘in pectore’ alla Casa Bianca del partito repubblicano, rischia fino a quattro anni di carcere. Gli esperti, però, non ritengono probabile una sua condanna a una pena detentiva perché è incensurato. La pena può anche consistere in una messa alla prova, cioè una sorta di condizionale, o in una semplice multa.

In ogni caso, Trump non andrà subito in prigione: potrà fare appello contro il verdetto. Il magnate diventa così il primo ex presidente degli Stati Uniti condannato in un processo penale; e sarà anche il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato, il che, in linea di principio, non gli impedisce di essere eletto e di fare il comandante in capo.

L’ex presidente era sotto processo per avere cercato, riuscendoci, ma con metodi illegali, di tenere celate agli elettori informazioni a lui pregiudiziali nella campagna per Usa 2016 e, in specie, d’avere falsificato documenti contabili della sua holding per occultare un pagamento da 130 mila dollari alla pornostar Stormy Daniels perché tacesse su una asserita ‘notte di sesso’ avuta con lui dieci anni prima. Soldi pagati dal suo ex avvocato tuttofare Michael Cohen e poi rimborsatigli come spese legali fittizie, violando pure la legge sui finanziamenti elettorali e, quindi, l’integrità del voto.

Usa 2024: le reazioni al verdetto di colpevolezza

Al termine del processo, Trump, che era in aula al momento della lettura del verdetto, ha così commentato: “E’ stato un processo farsa, è una vergogna, sono un uomo innocente”; e ha annunciato che “continuerà a combattere”. “Il vero verdetto sarà il 5 novembre”, ha aggiunto, l’Election Day. Sul suo social Truth, Trump ha poi scritto: Il processo è stato una farsa e il giudice era corrotto… Questa vicenda non è conclusa… Lotterò per difendere la Costituzione…”.

“Il verdetto di colpevolezza contro Trump dimostra che nessuno è al di sopra della legge – ha invece commentato la campagna del presidente Joe Biden, rivale democratico del repubblicano Trump -. Ma il verdetto di oggi non cambia il fatto che il popolo americano ha di fronte una realtà semplice, che c’è un solo modo per tenere Donald Trump fuori dallo Studio Ovale, le urne” di Usa 2024.

Laconica, invece, la Casa Bianca: “Rispettiamo la legge”. E fattuale il procuratore di Manhattan Alvin Bragg, colui che ha portato in tribunale e fatto condannare l’ex presidente: “Oggi, una giuria ha riconosciuto Donald Trump colpevole di tutti e 34 i capi d’accusa”

Su X, lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, scrive: “E’ un giorno vergognoso nella nostra storia… I democratici esultano per la condanna del leader del partito avversario, con accuse ridicole basate sulla testimonianza di un criminale radiato dall’albo e condannato”; e accusa Biden di “aver strumentalizzato la giustizia” contro Trump verso Usa 2024.

A borse chiuse, le azioni di Trump sono calate del 10% dopo la sentenza.