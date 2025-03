Trump 2 – Donald Trump sull’altalena dei dazi: un giorno li mette, il giorno dopo o quasi li toglie. E c’è pure confusione sui licenziamenti dei dipendenti federali e dei tagli della spesa pubblica: s’intersecano decisioni dell’Amministrazione e interventi, spesso contraddittori, dei tribunali.

I media Usa viaggiano, questa mattina, come ieri per tutta la giornata, sull’ottovolante dei dazi. Dopo una conversazione telefonica, da lui definita “positiva”, con la presidente messicana Claudia Sheinbaum, Trump ha posposto di un mese l’applicazione dei dazi del 25% sull’import dal Messico entrati in vigore il 4 marzo.

Mercoledì, aveva già posposto buona parte di quelli analoghi sull’import dal Canada. I media tendono ad attribuire le retromarce di Trump più “alle preoccupazioni sull’impatto economico delle misure adottate” – il virgolettato è della Ap – che alle doti taumaturgiche della Sheinbaum, che pure è una tipa tosta.

Alla fine, nota il New York Times, l’America di Trump sta rispettando l’accordo commerciale con Messico e Canada da lui stesso firmato nel 2018, correggendo un precedente accordo concluso da Barack Obama. Ma questo non basta, osserva ancora il giornale, a riportare la calma sui mercati finanziari, dove, più che il sollievo, prevale a questo punto l’incertezza.

Per il Wall Street Journal, la politica commerciale “a colpi di sterzate” di Trump crea malessere nelle relazioni con gli alleati: “Per la seconda volta in un mese, il presidente accelera e poi frena sui dazi”. E la Cina si prepara a rispondere ulteriormente a quelli che definisce “i dazi arbitrari” degli Stati Unit.

In una ‘breaking news’ da Pechino, la Ap informa che il ministro degli Esteri cinese Wang Yi accusa Washington di “mescolare il diavolo con l’acqua santa”. Secondo Wang, “gli sforzi cinesi per contenere i traffici di fentanyl sono stati ricompensati con dazi punitivi, creando disagi e tensioni fra i due Paesi”: questi comportamenti contraddittori “non sono buoni per la stabilità delle relazioni bilaterali e per instaurare una reciproca fiducia”.

Il Washington Post si chiede “che cosa stia esattamente avvenendo con i dazi di Trump” e cerca di capire “che cosa davvero gli americani pensano dei dazi”, mentre in un commento in prima Aaron Blake nota che “il Trump 2 fa retromarcia su due fronti: dazi e tagli alla burocrazia federale”.

Trump 2: licenziamenti, stop a pagamenti e ridda di contestazioni

E qui si apre il fitto (e molto contorto) capitolo del Trump 2 che comprende licenziamenti e stop ai pagamenti e relative contestazioni giudiziarie con decisioni dei tribunali anch’esse contraddittorie: impossibile tenere dietro a tutti i rivoli di informazioni, dove, in prima linea, restano la USAid e gli aiuti allo sviluppo, il Dipartimento dei Veterani, l’agenzia delle imposte e la sicurezza sociale (1).

Il Washington Post spiega bene il significato di una sortita di Trump che non è sempre stata letta bene dai media europei: il presidente ha detto ai suoi ministri che tocca a loro in primo luogo ridurre il personale e le spese, senza aspettare le mosse di Elon Musk, che guida il Dipartimento per l’efficienza dell’Amministrazione pubblica. L’affermazione non è una sconfessione di Musk, ma una ‘chiamata alle armi’ dei ministri. Ma, intanto, il Trump 2 si caratterizza, anche su questi fronti, per un andamento a zig-zag: misure prima prese e poi cancellate (2).

Infine, c’è poca attenzione negli Stati Uniti per le paturnie europee al Vertice di ieri a Bruxelles. Riferimenti ai dilemmi europei ci sono in prima sul Wall Street Journal, secondo cui le piroette di Trump con Putin spingono la Germania a pensare di dotarsi dell’arma nucleare. Il NYT apre con la notizia dell’incontro la prossima settimana in Arabia saudita tra delegazioni degli Usa e dell’Ucraina per “cercare una via per uscire dalla guerra”, dopo le recenti “incomprensioni”.

(1) WP – DOGE is driving broad cuts to the Social Security agency and will make mistakes, acting head says privately The Social Security Administration’s acting commissioner, Leland Dudek, told senior leaders and disability rights advocates that members of Elon Musk’s cost-cutting team are outsiders who are unfamiliar with the nuances of the agency’s programs

(2) AP – CDC rescinds termination notice, calls about 180 fired employees back

The nation’s top public health agency says about 180 employees who were laid off two weeks ago can come back to work. Emails went out Tuesday to some Centers for Disease Control and Prevention probationary employees who got termination notices last month, according to current and former CDC employees

A message seen by the AP was sent with the subject line, “Read this e-mail immediately.” It said that “after further review and consideration,” a Feb. 15 termination notice has been rescinded and the employee was cleared to return to work on Wednesday. “You should return to duty under your previous work schedule,” it said.

· Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. last month pledged “radical transparency” at the department, but HHS officials have not provided details about CDC staff changes and did not respond to emailed requests on Tuesday and Wednesday.

· It’s not clear how many of the reinstated employees returned to work Wednesday. And it’s also unclear whether the employees would be spared from widespread job cuts that are expected soon across government agencies.