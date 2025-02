Libri: Appunti di un giornalista, Annibale Paloscia

Annibale Paloscia, Informazione e libertà di pensiero. Appunti di un giornalista, 2024, Edizioni All Around, 18 Euro

Basterebbe lo scoop del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani, il 9 maggio 1978, per collocare Annibale Paloscia tra le leggende del giornalismo italiano. Lo scrive nell’introduzione il vicedirettore dell’ANSA Stefano Polli. I giornalisti non potevano avvicinarsi alla Renault rossa dov’era il corpo del leader democristiano, ma lui riuscì avere la conferma che si trattava proprio di Moro grazie a uno scambio di occhiate e di gesti con un dirigente della Digos che conosceva bene.

“Ecco la grande lezione di Paloscia: fatevi tante e affidabili fonti, più numeri di telefono avete e meglio verrà il vostro lavoro, confrontate le notizie, fate chiamate”. Se quella notizia merita a sé stante un posto in qualsiasi manuale di giornalismo, Annibale Paloscia (e le sue instancabili eredi Francesca e Marta) hanno fatto di più e meglio creando un breve e preciso vademecum impostato proprio sugli insegnamenti dell’ex caporedattore della cronaca e poi della cultura all’ANSA, fino al 1994.

Eccone uno: “Nel rapporto con le fonti, ciò che più conta per il giornalista è acquisire la verità; nel rapporto con il pubblico, ciò che più conta è divulgare le verità che rendono i cittadini più liberi”.

Un volume che si legge ma che in realtà si ascolta, e in cui si intravede un ritratto che parla: una scrivania piena di giornali (interi e ritagliati), dita sulla tastiera, un paio di occhiali sulla punta del naso, una coppola e un paio di occhi ironici. Una semplicità complessa, come l’indice: due capitoli: elementi storici e mestiere del giornalista. Un indice che ricalca il motto “per essere chiari basta poco”. Ma sono due capitoli colmi, dentro c’è tutto: fonti, notizie, lead, l’intervista, l’inchiesta.

Restano le responsabilità: “Questo è un mestiere che richiede da te tutto quello che hai, le tue energie e il tuo tempo”, una frase che sembra chiudere le speranze, come la porta dantesca. E invece prosegue “Se lo consideri come un lavoro lo farai male. Deve essere la tua vita”.

Enrico Mascilli Migliorini