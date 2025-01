Usa 2024 + 57 – Il Capodanno di sangue e terrore a New Orleans, con una strage nel Quartiere Francese tre ore dopo la mezzanotte, durante i festeggiamenti per l’arrivo del 2025, domina le cronache statunitensi, insieme all’esplosione di una Tesla a Las Vegas davanti a un Trump Hotel – una beffa del destino, se non si rivelerà un atto determinato – e all’incursione di hackers cinesi al Tesoro Usa, che, secondo la dichiarazione di una fonte del Ministero, ”rispecchia la determinazione di Pechino d’acquisire elementi di intelligence sul suo maggiore rivale nella competizione globale per potere e influenza”.

La strage di New Orleans diventa, per il presidente eletto Donald Trump, un’ennesima occasione per speculare, senza alcun appiglio, contro l’immigrazione clandestina.

Usa 2024: le cronache dell’attentato a New Orleans e dell’esplosione a Las Vegas

Nella maggiore città della Louisiana, sull’estuario del Mississippi, alle 03.15 locali, le 10.15 italiane, un cittadino americano di 42 anni, Shamsud Din Jabbar, militare Usa per circa 14 anni, reduce dall’Afghanistan, residente in Texas, ha investito con il suo pick-up la folla che festeggiava, cantava e ballava, lungo l’affollata e animata Bourbon Street, uccidendo dieci persone e ferendone decine – una fonte medica ha successivamente corretto a 15v le vittime – .

Din Jabbar è poi sceso dalla vettura e ha cominciato a sparare, prima di essere affrontato e ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco. Sul pick-up, l’uomo, che aveva già postato video a sostegno dello Stato islamico, issava una bandiera dell’Isis. Sul, c’erano altre armi e, in un frigorifero, “ordigni esplosivi improvvisati”, del tipo di quelli usati in Iraq e in Afghanistan.

Dopo avere parlato all’inizio di “atto di violenza deliberato”, l’Fbi indaga ora per terrorismo e pensa che Din Jabbar non abbia agito da solo. Videocamere di sorveglianza avrebbero ripreso tre uomini e una donna mentre piazzavano almeno un “ordigno esplosivo improvvisato” nel Quartiere Francese, ma questa informazione non è stata ulteriormente sviluppata.

Il presidente Joe Biden ha convocato una video-riunione del suo team per la sicurezza interna ed è stato anche informato dell’esplosione vicino al Trump International Hotel di Las Vegas, che ha fatto un morto e almeno sette feriti, e ha ordinato di offrire alle indagini tutta l’assistenza federale necessaria.

Sull’esplosione e il conseguente incendio di una Tesla Cybertruck, Elon Musk, proprietario di Tesla, ha scritto su X: “Stiamo indagando su quanto avvenuto… Non abbiamo mai visto niente del genere”.

Sukl suo social Truth, Trump ha invece associato l’attacco a New Orleans all’immigrazione illegale, anche se per ora non c’e’ alcun elemento investigativo che supporta tale ipotesi – l’attentatore ha nome chiaramente arabo, ma era legalmente negli Stati Uniti e aveva nel suo passato storie di debiti e divorzio -.

“Quando ho detto che i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo qui da noi – scrive Trump -, sono stato costantemente smentito dai Democratici e dai Fake News Media. Ma l’affermazione s’è rivelata vera. Il tasso di criminalità nel nostro Paese è a un livello che nessuno ha mai visto prima”.

A New Orleans, la tradizionale partita del torneo universitario di football americano, che doveva svolgersi la sera del 1 gennaio, è stata rinviata di 24 ore, dopo l’attacco terroristico. Il match fra Georgia e Notre Dame, l’ultimo dei quarti di finale del torneo, sarà disputata fra misure di sicurezza rinforzate.

Usa 2024: attacco di hackers cinesi al Tesoro Usa

Per quanto riguarda l’attacco di hackers cinesi al tesoro Usa, Washington Post e Cnn hanno letto documenti interni secondo cui l’incursione è avvenuta l’8 dicembre: gli hackers hanno avuto accesso – sta scritto – a protocolli di sicurezza e a documenti non classificati. L’episodio viene descritto come “un incidente importante”.

La ‘falla’ negli apparati informatici del Tesoro Usa fa seguito alla campagna di cyber-spionaggio cinese Salt Typhoon, che avrebbe consentito a Pechino di acquisire informazioni private su un numero imprecisato di cittadini statunitensi e su cui ancora si indaga – si ignora, ad esemopio, se Salt Typhoon sia connessa a Usa 2024).