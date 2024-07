Appuntamenti della settimana 07/07 – 14/07/2024

08/07/2024 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, esami Agenzie e Nuovi Media, Aula Petrucci, ore 09.30.

09/07/2024 – Cassiodoro, riunione virtuale su varia attualità, Ue, Gbr, Fra, Usa, ore 18.00.

10/07/2024 – Camera, Auletta dei Gruppi, Fondazione Italia-Usa, faccio da maestro di cerimonie a consegna attestati Master, ore 15.00.

10/07/2024 – Democrazia Futura, in collaborazione con IF Italia del Futuro, webinar sulle prospettive europee dopo voto europeo ed elezioni politiche in Francia e Regno Unito, ore 15.39 su https://streamyard.com/watch/ YjfuAfNPNVQf