Usa 2024 138 – Dopo avere annunciato un piano anti-migranti dai contorni ‘trumpiani’, il presidente Usa Joe Biden lancia messaggi di segno opposto, con un programma che consente agli immigrati senza documenti sposati con un/una cittadino/a americano/a di evitare la deportazione e di fare domanda per risiedere legalmente negli Stati Uniti. E sono in preparazione altre misure per i Dreamers, cioè i bambini portati illegalmente negli Stati Uniti dalle loro famiglie e che desiderano vedere semplificato il percorso per diventare cittadini statunitensi.

L’iniziativa, secondo fonti dell’Amministrazione, può interessare fino a mezzo milione di famiglie (e fino a 50 mila minori). Si tratta di un ordine esecutivo ed è, quindi, immediatamente operativo: potrebbe avere un impatto elettorale su Usa 2024 in Stati in bilico con una forte componente latino-americana, come Arizona e Nevada.

L’iniziativa sui migranti coincide con la pubblicazione di uno studio secondo cui il debito federale salirà a 50.700 miliardi di dollari di qui al 2034, oltre il livello della Seconda Guerra Mondiale. Lo prevede il Congressional Budget Office, l’organismo indipendente che fornisce analisi economiche al Congresso.

Il dato è destinato ad animare la campagna elettorale e ad esacerbare le polemiche fra Biden e il suo rivale Donald Trump, sotto la cui presidenza il debito si impennò – complice la pandemia -. Male anche il deficit bi bilancio che sarà quest’anno superiore al previsto di 1.900 miliardi di dollari: debito e deficit sono fattori che possono indurre la Fed a non abbassare il costo del denaro.

Usa 2024: Trump, appello respinto; Bannon in carcere in Connecticut

La corte di appello di New York ha respinto la richiesta di Donald Trump: non ascolterà l’appello contro l’ordine che gli impone limiti alle dichiarazioni sul processo in cui è stato giudicato colpevole a fine maggio. L’ordine resta così in vigore in attesa della sentenza prevista l’11 luglio. E’ l’ennesima sconfitta del magnate su questo fronte.

La Cnn ha frattanto appreso che l’ex guru di Trump Steve Bannon, che deve consegnarsi il 1° luglio per iniziare a scontare la sua pena di quattro mesi, non sarà rinchiuso in un ‘Club Fed’, come sono scherzosamente chiamate negli Usa le carceri di minima sicurezza per condannati non violenti, ma sarà invece rinchiuso nella prigione di Danbury, in Connecticut, una struttura dedicata ai criminali ‘colletti bianchi’.

Il 6 giugno il giudice federale Carl Nichols ha disposto che Bannon si consegni il 1° luglio, dopo che la corte d’appello aveva respinto il suo ricorso. Bannon è stato giudicato colpevole, nel 2022, per non essersi presentato a deporre di fronte alla commissione di inchiesta della Camera sui fatti del 6 gennaio 2021 e di non avere dato l’accesso ai documenti richiesti.

Usa 2024: pallini