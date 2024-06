Usa 2024 141 – Due giudici conservatori della Corte Suprema continuano ad essere nel mirino dei media liberal Usa; e, in entrambi i casi, c’è lo zampino della moglie. La Corte Suprema, la cui attuale composizione è fortemente conservatrice – solo tre su nove i giudici progressisti, con tre di destra nominati da Donald Trump – ha giocato e deve ancora giocare un ruolo importante in Usa 2024.

Le sue decisioni sono già servite a mantenere in corsa l’ex presidente Trump, la cui candidatura era considerata da alcuni Stati incostituzionale, e a fare slittare a dopo le elezioni almeno due dei tre processi federali in cui è imputato – a fare slittare il terzo, ha provveduto da sola la giudice nominata da Trump che lo gestisce -. E la Corte non s’è finora pronunciata sulla pretesa di immunità di Trump sugli atti compiuti da presidente: dovrebbe farlo prima della pausa estiva, ma non è certo che lo faccia.

Nel frattempo, la Corte, che nel 2022 cancellò la tutela sul diritto all’aborto negli Stati Uniti, continua a prendere decisioni di stampo conservatore: in settimana, ad esempio, ha persino cancellato la limitazione, imposta dallo stesso Trump quand’era presidente, alla vendita di un congegno che trasforma un’arma ordinaria in un’arma da guerra. La limitazione era stata decisa dopo una strage a Las Vegas con decine di vittime, compita con fucili ordinari resi capaci di sparare a raffica.

Usa 2024: Corte Suprema, i viaggi gratis dei signori Thomas

Al giudice nero Clarence , la cui moglie Ginni è un’attivista ‘trumpiana’, Harland Criow, miliardario texano, donatore repubblicano, ha regalato più viaggi di lusso e costose vacanze di quanto era finora emerso. Gli ultimi tre sono stati scoperti e segnalati dalla commissione Giustizia del Senato, guidata dal democratico Dick Durbin, dopo che Thomas ne aveva ammessi alcuni, già denunciati per altro dai media, in particolare da Pro Publica, nelle sue dichiarazioni finanziarie. Thomas e sua moglie Ginny sarebbero “carissimi amici” di Crow e sua moglie Kathy.

La commissione Giustizia del Senato ha sollecitato la Corte Suprema, che non ha finora sanzionato Thomas, ad adottare un codice etico più restrittivo, dopo la scoperta di viaggi pagati a Thomas ed anche ad Alito. E dal novembre scorso i giudici supremi devono annualmente dichiarare anche viaggi, alloggi e pranzi a spese altrui, oltre che i regali ricevuti e il loro valore.

Usa 2024: Corte Suprema, le bandiere nei giardini dei signori Alito

Le bandiere, invece, sono un tormentone per il giudice Alito: vessilli che sono simboli ‘trumpiani’ sono state issate nel giardino della sua casa in Virginia e sul prato della sua casa al mare, sempre – dice il giudice – ad opera della moglie. Che, adesso, ne tira fuori un’altra, del Sacro Cuore di Gesù.

La signora Martha-Ann è stata registrata a sua insaputa dall’attivista e giornalista Lauren Windsor, mentre si lamenta del Pride Month, il mese dell’orgoglio Lgbtq+ che si celebra in tutta l’Unione. “Non ho sventolato la bandiera del Sacro Cuore di Gesù per rispetto di mio marito”, precisando, però, che lui non la controlla.

“Le nazi-femministe sostengono che lui debba controllarmi e andranno all’inferno per questo”, dice Martha-Ann. E racconta di aver “immaginato una bandiera” da opporre a quella arcobaleno: “È bianca con fiamme gialle e arancioni e al centro c’è la parola ‘vergogna’”, usando il termine italiano.

Usa 2024: Donald Trump un ‘disco rotto’ nel giorno del suo compleanno

In occasione del suo compleanno, Donald Trump , dalla Florida al Michigan, dove a Detroit incontrava la comunità afro-americana, è apparso un disco rotto, ripetendo ad usura frasi ormai stantie della sua campagna: Joe Biden “è il peggior presidente della storia per gli afro-americani”, che stanno pagando il prezzo dell’invasione di migranti, che sottraggono loro posti di lavoro; e, ancora, la politica di Biden sulle auto elettriche “spazzerà via l’industria” delle quattro ruote Usa (Detroit è la capitale dell’auto).

Trump. che venerdì ha compiuto 78 anni, ha poi detto di sentirsi “molto giovane, meglio di anni fa”. E ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “il miglior venditore della storia. Quando viene qui, va sempre via con 60 miliardi di dollari. Poi, quando torna a casa, ne ha bisogno di altri”, ripetendo che, se ci fosse stato lui alla Casa Bianca, la guerra in Ucraina non sarebbe mai scoppiata.

Secondo la Cnbc, però, Trump non ha impressionato la platea di amministratori delegati incontrata nei giorni scorsi. Alcuni dei partecipanti al meeting hanno riferito che l’ex presidente “non sapeva di cosa parlava”, “farneticava”, “non riusciva a mantenere lucidità di pensiero” e saltava da un tema all’altro. Alcuni manager propensi a schierarsi con lui hanno lasciato l’incontro meno ben predisposti nei suoi confronti.

