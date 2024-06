Usa 2024 149 – In missione in Europa, dove oggi fa una visita di Stato in Francia, il presidente Usa Joe Biden riceve buone notizie sullo stato di salute dell’economia statunitense, anche se l’opinione pubblica non pare accorgersene. Intanto, il suo rivale Donald Trump coagula intorno a sé una coalizione di miliardari, mentre ci sono dubbi sulla credibilità e sull’integrità dei giudici supremi.

Nel mese di maggio, sono stati creati negli Stati Uniti 272 mila posti di lavoro, più del previsto, secondo i dati ieri resi pubblici. Il risultato testimonia la fiducia degli imprenditori nella sostenibilità della crescita poggiata sulla domanda interna.

Inoltre, la decisione della Bce di ridurre di un quarto di punto il tasso di sconto nell’Ue anticipa, probabilmente, un’analoga decisione della Federal Reserve per ridurre i tassi d’interesse negli Usa. Contestualmente, il tasso di disoccupazione è salito al 4%, perché il mese di maggio segna l’inserimento nel mondo del lavoro di quanti finiscono il percorso scolastico.

Parlando ieri alla Pointe du Hoc, in Normandia, dopo avere incontrato a Parigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Biden ha ripreso alcuni temi di un discorso fatto, nello stesso posto, teatro d’un’epica impresa dei Rangers durante lo sbarco, da Ronald Reagan 40 anni or sono.

Biden ha messo in guardia dall’isolazionismo di fronte alle dittature e ha implicitamente detto – è l’analisi della Cnn – che il suo rivale Donald Trump, con la sua politica ‘America First’, se non ‘only’, gli attacchi all’integrità delle elezioni e della giustizia e una retorica anti-immigranti che echeggia la retorica nazista, sta corteggiando le forze che scatenarono la Seconda Guerra Mondiale.

Usa 2024: una coorte di miliardari per Trump

Numerosi miliardari conservatori hanno reiterato in modo concreto il loro sostegno a Trump, dopo la condanna inflitta al magnate da un tribunale di New York. In primo piano, la regina dei casinò Miriam Adelson, con una donazione multi-milionaria alla campagna dell’ex presidente. Secondo indiscrezioni di stampa, la cifra supererebbe i 90 milioni di dollari donati da Adelson e dal marito prima delle elezioni del 2020.

C’è anche l’investitore della Silicon Valley David Sacks, che ha organizzato giovedì scorso 6 giugno una raccolta fondi a San Francisco per l’ex presidente, chiedendo ai partecipanti di versare almeno 300.000 dollari. Un altro potenziale finanziatore è il manager di hedge fund Bill Ackman, che dovrebbe ufficializzare il suo sostegno a Trump nei prossimi giorni. E Steve Schwarzman l’amministratore delegato di Blackstone, ha già annunciato che sosterrà l’ex presidente.

Shaun Maguire, partner di Sequoia, ha donato 300.000 dollari alla campagna di Trump pochi minuti dopo la condanna. “Ritengo che il nostro sistema giudiziario sia usato come un’arma contro di lui”, ha scritto su X, battendo uno dei tasti favoriti di Trump verso Usa 2024.

Usa 2024: Hunter e i giudici supremi, sviluppi giudiziari

Nel processo in corso a Wilmington nel Delaware al figlio di presidente Biden, Hunter, per avere acquistato e posseduto nel 2018 una pistola, nonostante fosse all’epoca dipendente dalle droghe, l’accusa ha concluso l’esame dei suoi testi, fra i quali la ex moglie e due ex fidanzate di Hunter – una delle quali era la vedova del fratello Beau, morto per un tumore al cervello nel 2015 -.

Intanto, nel clamore di polemiche che scuotono la Corte Suprema, il giudice Clarence Thomas ha finalmente ammesso, nei suoi documenti finanziari, di avere accettato doni e di avere fatto nel 2019 due lussuose vacanze pagate da un donatore repubblicano, Harlan Crow, un miliardario texano, già suo ‘benefattore’. La moglie del giudice Thomas, Ginny, è a sua volta discussa perché è un’attivista ‘trumpiana’.

E’ la prima volta che il giudice Thomas inserisce, in suoi documenti finanziari di dominio pubblico, benefici ottenuti da Crow, scoperti e rivelati da ProPublica e da altri media Usa: una vacanza a Bali, in Indonesia, e una in un esclusivo club per uomini, il Bohemian Grove in California.

Spulciando i documenti finanziari degli altri giudici supremi, i media hanno scoperto che i giudici Brett M. Kavanaugh, Neil M. Gorsuch e Ketanji Brown Jackson hanno concluso accordi finanziari vantaggiosi per la pubblicazione di libri; e Jackson ha avuto biglietti per un concerto di Beyoncé.

Le attività extra-professionali dei giudici supremi sono oggetto di crescente attenzione mediatica proprio dopo la scoperta che il giudice Thomas non aveva segnalato i suoi rapporti potenzialmente impropri con Crow e dopo la segnalazione delle bandiere ‘trumpiane’ issate nei giardini delle case del giudice Samuel Alito.