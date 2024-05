Usa 2024 166 – Nel processo in corso a New York a Donald Trump, la difesa ha già esaurito i suoi testi, senza chiamare a deporre l’ex presidente, accusato di avere cercato, usando mezzi illeciti, d’impedire agli elettori l’accesso a informazioni a lui pregiudizievoli all’epoca di Usa 2016 e, in particolare, di avere comprato in nero il silenzio della pornostar Stormy Daniels su una loro storia del 2006.

Secondo molti esperti di cronache giudiziarie dei media Usa, la decisione di non chiamare Trump a testimoniare è corretta, perché c’era il rischio che il magnate peggiorasse, invece di migliorare, la propria posizione processuale, avendo la tendenza a parlare sopra le righe.

I testi della difesa non hanno aggiunto elementi sostanziali a quanto già noto: il loro compito era essenzialmente quello d’insinuare nella mente dei giurati il dubbio che i testi dell’accusa, specie la pornostar e l’ex avvocato e tuttofare di Trump Michael Cohen, mentano, magari per interesse.

Uno di essi, anzi, è stato ammonito dal giudice Juan M. Merchan per il suo atteggiamento irriverente e scanzonato.

A questo punto, il processo, che oggi osserva una pausa, come sempre il mercoledì, sta arrivando alla fase delle requisitorie e delle arringhe. C’è l’ipotesi che la giuria si riunisca già martedì 28, essendo lunedì 27 festivo negli Stati Uniti (è il Memorial Day). Ed è quindi molto probabile che prima della fine del mese si vada a sentenza.

Usa 2024: polemiche per riferimenti a ‘reich unificato’ in spot Trump

Uno spot pubblicato sull’account Truth di Donald Trump ha titoli che parlano di “reich unificato” se il magnate vincesse le elezioni: un riferimento poco comprensibile e che ha attirato critiche ed ironie dalla campagna di Joe Biden. Il presidente stesso ha così commentato: “E’ sempre il tizio che usa il linguaggio di Hitler, non quello dell’America … Non sorprende che, circa quattro mesi fa, quando parlò di Hitler, disse che aveva fatto alcune cose buone”.

Che “cosa succederà dopo la vittoria di Donald Trump? Qual è il futuro dell’America?”, chiede nello spot di 30” una voce fuori campo nella clip, mostrando una serie di titoli fittizi che recitano “Boom dell’economia!”, “La frontiera è chiusa”, ma anche “Creazione di un reich unificato”.

Lo spot non fa riferimento ai nazisti, ma la parola reich è comunemente abbinata al Terzo Reich della Germania nazista guidato da Adolf Hitler. Altri passaggi ricordano la Grande Guerra, mentre il termine “reich unificato” farebbe riferimento all’unificazione della Germania del 1871.

