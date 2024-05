Usa 2024 167 – Nel processo in corso a New York a Donald Trump, esauriti i testi dell’accusa tocca ora a quelli della difesa: i legali dell’ex presidente hanno già chiamato a testimoniare Robert Costello, un ex consigliere legale di Michael Cohen, l’ex avvocato tuttofare dell’ex presidente, dopo avere finito di ‘grigliare’ proprio Cohen in un lungo contro-interrogatorio conclusosi ieri e durato tre udienze.

Intanto, s’è appreso che Joe Biden e i democratici hanno raccolto 51 milioni di dollari in aprile, meno dei 76 milioni di Trump, che ha beneficiato dell’evento record da 50,5 milioni organizzato a Mar-a-Lago. A fine aprile, la campagna del presidente aveva comunque in cassa 192 milioni da spendere per Usa 2024, più di qualsiasi altro candidato democratico.

Usa 2024: processo a Trump, Cohen ammette di avere rubato al suo boss

Nel processo, Trump è accusato di avere cercato, usando mezzi illeciti, d’impedire agli elettori l’accesso a informazioni a lui pregiudizievoli all’epoca di Usa 2016 e, in particolare, di avere comprato in nero il silenzio della pornostar Stormy Daniels su una loro storia del 2006.

Oggi, mercoledì, il processo osserva la consueta pausa infra-settimanale. Il dibattimento non si concluderà questa settimana, ma forse la prossima: il giudice Juan M. Merchan, che lo presiede, prevede per martedì 28 – lunedì 27 sarà festa negli Usa, il Memorial Day – i ‘closing arguments’, ossia la requisitoria dei procuratori e le arringhe della difesa.

Ieri, il contro-interrogatorio di Cohen, condotto dai legali di Trump con particolare accanimento, per smontare l’attendibilità del testimone, ha riservato qualche momento forte. Cohen, fra l’altro, ha ammesso di avere rubato 30 mila dollari alla Trump Organization, la holding dei Trump: l’ammissione potrebbe intaccare la sua credibilità, già compromessa dal suo passato.

Cohen ha detto di averlo fatto perché era arrabbiato perché il suo bonus annuale era stato tagliato, nonostante lui si fosse dato da fare per evitare guai alla campagna presidenziale, in particolare nei confronti della pornostar cui aveva anticipato di tasca sua 130 mila dollari. E ha spiegato come ci riuscì.

Il difensore del magnate Todd Blanche lo ha incalzato: “Ha rubato alla Trump Organization, giusto?”. “Sì”, ha risposto Cohen.

