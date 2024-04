RICHMOND (VA), 07/04/2024 verso USA 2024 – Visto dalla Virginia, il recente sondaggio del Wall Street Journal secondo cui l’ex presidente Donald Trump è in vantaggio rispetto al rivale democratico Joe Biden in sei di sette Stati in bilico di Usa 2024 non costituisce una sentenza definitiva, specie in un contesto come quello Usa dove i colpi di scena non sono rari.

Il risultato del sondaggio è influenzato dai dubbi degli elettori sulle condizioni fisiche e mentali del presidente e anche dall’insoddisfazione per l’andamento dell’economia, nonostante tutti i principali indicatori siano positivi.

Nel sondaggio, Trump risulta in testa con un margine tra i 2 e gli 8 punti in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina e Pennsylvania. L’unico Stato in cui Biden è avanti, di tre punti, è il Wisconsin.

Usa 2024: la parola agli elettori della Virginia

Secondo Louis, è “importante riconoscere che in passato ci sono stati molti sondaggi il cui esito non si è poi realizzato. Molte volte ci siamo ritrovati con delle sorprese. Manca ancora qualche mese prima delle elezioni e può succedere di tutto”. Andrew sostiene invece che a prescindere dalla validità del sondaggio “è giusto intervistare le persone per chiedere loro un parere”.

C’è anche chi come Ashley vorrebbe un secondo mandato di Biden, pur ammettendo che “Trump ha delle reali possibilità di vincere queste elezioni”. Parere completamente opposto quello di Jack, secondo cui il presidente democratico può ancora giocarsi le sue carte: “Non penso che Trump abbia le potenzialità per vincere. Molto dipenderà dallo stato d’animo della gente a novembre. Una mossa importante per Biden potrebbe essere quella di proteggere il diritto all’aborto”.

Altri come John invece tirano in ballo i processi in cui è coinvolto l’ex presidente: “Penso che nei prossimi mesi verranno fuori più informazioni sui suoi casi giudiziari e che la gente ne saprà di più sul suo background. Penso che Biden vincerà perché Trump non mi sembra affatto un ottimo candidato”.

Alcuni cittadini sono preoccupati dall’esito del sondaggio del Wall Street Journal. Secondo Jacob il lavoro svolto Biden alla Casa Bianca meriterebbe di essere premiato con un secondo mandato: “La situazione è un po’ preoccupante. Vorrei che ci fossero sondaggi che riflettessero meglio alcuni risultati ottenuti dall’Amministrazione. Penso che l’economia sia un problema per molte persone, specialmente negli Stati in bilico”.

Ed emerge pure insoddisfazione per la rivincita tra il presidente Biden e il suo predecessore Trump: c’è chi cita le candidature indipendenti a Usa 2024. Per Julia, “molti cittadini in questo momento si ritrovano costretti a decidere tra due mali. Io sinceramente spero in qualche candidatura indipendente, come ad esempio quella di Robert Francis Kennedy Jr. Penso sinceramente che siamo in una brutta situazione e che abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo”.