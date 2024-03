Il Ducato 2 2024 – Urbino diventa grande, ma non cresce

Il Ducato 2 2024 – Urbino città dei record, Non solo è, da oltre trent’anni in qua, per la presenza dell’Istituto per la formazione al giornalismo, la città d’Italia su cui incide la più alta densità di giornalisti per abitante. Ma sta per divenire la città d’Italia con la più alta densità di consiglieri comunali: saranno 32, uno ogni 430 abitanti circa, con 9 assessori.

Quasi un paradosso, visto che Urbino è contemporaneamente il capoluogo di provincia più piccolo d’Italia, con 13.749 abitanti. Se non fosse capoluogo di provincia, qui varrebbero le regole dei comuni con meno di 15 mila abitanti e i consiglieri sarebbero 16, la metà.

Del resto, l’aumento dei consiglieri e degli assessori, e quello delle loro retribuzioni – stabilite per legge: loro non hanno voce in capitolo -, non risolve i problemi con cui il Comune dovrà confrontarsi dopo il voto che, a giugno, deciderà chi amministrerà Urbino fino al 2029: negozi che chiudono e attività artigiane che scompaiono in centro; studenti dell’Università in numero inferiore agli anni più fulgidi dell’Ateneo e sempre più spesso pendolari, con conseguenti alloggi sfitti; sviluppo turistico frenato dal relativo isolamento (funzione della carenza di trasporti pubblici e della vetustà della rete viaria) e da strutture ricettive non sempre di prim’ordine.

Cose tutte note ma non per questo problemi di facile soluzione, in contesti – regionale, nazionale, internazionale – complicati per la crescita modesta, la polarizzazione politica, le ansie di guerra.

—.

Il Ducato 2 2024 – Sommario

URBINO – È uscito il secondo numero de Il Ducato per il 2024, realizzato dalle praticanti e dai praticanti dell’Ifg. Questa edizione de Il Ducato, distribuita in tutte le edicole, locali e i luoghi pubblici della città, sarà l’ultima fino a settembre quando gli allievi torneranno dal periodo di stage. In questo numero si parla di elezioni e dei diritti di Urbino capoluogo che stridono con la decadenza della città sempre più contraddistinta dal calo dei residenti, la chiusura dei negozi e le case sfitte.