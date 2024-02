Il Ducato 1 2024 – Dalla Urbino (quasi) ideale, pensata più che progettata da Paolo Volponi, di cui si celebra nel 2024 il centenario della nascita, alla Urbino reale, alle prese con i problemi di una città del XXI Secolo, con il centro storico che perde abitanti, la carenza dei collegamenti, la necessità di servizi adeguati agli standard eco-ambientali dei giorni nostri.

E’ il caso della nuova discarica, di cui tutti riconoscono la necessità, ma che nessuno oggi vuole, almeno lì a Riceci, tra le colline di Petriano: un impianto da cinque milioni di metri cubi per rifiuti speciali non pericolosi, cioè provenienti da attività aziendali e commerciali, senza sostanze nocive per l’ambiente.

Ci sono in gioco salute, affari, visioni sociali diverse. E la prospettiva delle elezioni di giugno rende più vivace il dibattito e rallenta i tempi delle decisioni. Che non sono drammaticamente urgenti, ma che devono essere prese: entro il 2027, cioè entro la fine della prossima legislatura, le due discariche esistenti, a Monteschiantello (Fano) e a Ca’ Asprete (Tavullia), andranno esaurite.

Il Ducato dedica al problema un ampio servizio inchiesta: informazioni e dichiarazioni che possono consentire di farsi un’idea della questione, per uscire dalla logica che spesso inquina questi dibattiti del ‘facciamola, purché altrove’. La discarica che verrà dovrà rivelarsi un affare per la comunità, non per la speculazione.

Il Ducato: sommario del numero 1 del 2024

URBINO – È uscito il primo numero del Ducato per il 2024, realizzato dalle praticanti e dai praticanti dell’Ifg. In questa edizione, distribuita in tutte le edicole, locali e i luoghi pubblici della città: