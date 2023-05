Il Settimanale 2023 3 – “Ripensiamo Roma con il cuore”, insieme

Il Settimanale 2023 3 – Il giardino storico del convento di San Bonaventura al Palatino ospiterà il 20 maggio l’iniziativa benefica “Ripensiamo Roma con il cuore”, che ha come suo obiettivo principale una raccolta fondi sia per i popoli siriano e turco, prostrati dai danni del terremoto del 5 febbraio, sia per quello ucraino, logorato dalla guerra. L’associazione organizzatrice è ‘Ripensiamo Roma‘, che promuove attività culturali e sociali per la comunità locale. L’evento prevede tavoli tematici in riferimento all’ambiente, al sociale e alla cultura, con i partecipanti che saranno coinvolti in dibattiti relativi alla poesia di guerra, all’inclusività, all’emergenza ambientale e altre tematiche.

L’obiettivo del presidente dell’associazione Donato Bonanni è quello di costruire dal basso una città più aperta e solidale. La giornata segue dunque il filone sinteticamente riportato dall’ acronimo CASA, «il cui significato rappresenta i princìpi associativi di Ripensiamo Roma: Cultura, Ambiente, Solidarietà, Arte», come dichiarato da Fabio Palladini, ideatore dell’iniziativa insieme a Bonanni.

L’evento si svolgerà, come già detto, il 20 maggio a partire dalle 10:00 con l’accoglienza dei partecipanti e l’indicazione dei tre tavoli tematici, che si chiuderanno per le 13:00. Dopo pranzo vi sarà una sessione storica a cura della guida ufficiale del Convento, per poi proseguire con presentazioni librarie, conferenze e workshop sempre all’interno dei tavoli.

Alle 16:30 saranno presentati i propositi di ‘Ripensiamo Roma con il cuore’ insieme alle tre associazioni coinvolte: Rotary Ponte Milvio, Italia Ucraina Maidan e Pro Terra Sancta. Dalle 17:00 si esibiranno diversi artisti tra cui l’Heart Gospel in Music, Stefano Borgia, Giulio Todrani e Oksana Mukha. L’evento terminerà alle ore 20:00 con i ringraziamenti di Bonanni.

A fare da cornice all’evento sarà l’area archeologica del Foro Romano, testimonianza della bellezza della storia e dell’arte capitolina. A patrocinare il tutto il Municipio Roma I, il Consiglio Regionale del Lazio, l’Ambasciata d’Ucraina in Italia e l’omologa presso la Santa Sede, il Forum Terzo Settore Lazio e infine lo United States Foreign Trade Institute.

Oltre a raccogliere aiuti economici per le popolazioni in difficoltà, l’obiettivo della manifestazione è quello di costruire un’anima attenta e sensibile al bisogno altrui, migliorando la città di Roma non solo nell’aspetto esteriore con iniziative di mobilità sostenibile e smaltimento dei rifiuti, ma trasformandola inoltre in una smart city che si occupi di se stessa e dei suoi abitanti. In questa giornata all’insegna della cultura e della solidarietà, il protagonista sarà proprio il cittadino che, come sottolineato da Palladini, potrà scegliere liberamente a chi donare, venendo coinvolto in prima persona nelle numerose iniziative proposte: «Le donazioni saranno libere e si può versare direttamente sul conto delle tre associazioni; a chi andrà sarà deciso dal donatore stesso, che potrà donare ad un solo ente, a due oppure a tutti e tre».

MutAzione, Gea Bersano, Simone Cimaglia, Silvia Cristini, Edoardo Venuti