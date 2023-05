Il Settimanale 2023 3 – Race for the Cure: le strade si colorano di rosa

Il Settimanale 2023 3 – Si sono chiusi oggi a Bari gli appuntamenti primaverili dell’edizione 2023 di Race for the Cure, un’iniziativa organizzata da Komen Italia, finalizzata alla raccolta di fondi per la lotta contro il cancro al seno e alla sensibilizzazione per la prevenzione di questa malattia. Si tratta di una corsa non competitiva di 5 km, aperta a tutti, che si svolge ogni anno in diverse città italiane.

I fondi raccolti da Race for the Cure sono destinati a progetti di ricerca scientifica, a servizi di assistenza e supporto ai pazienti e alle loro famiglie, nonché a programmi di educazione e sensibilizzazione per la prevenzione della malattia. Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia, ha dichiarato: “Siamo molto attenti ad utilizzare i fondi in maniera trasparente aiutando molti giovani ricercatori e generando numerosi progetti: il più importante è la Carovana della Prevenzione”.

L’associazione Komen Italia nasce nel febbraio del 2000 in collaborazione e sull’esempio di Susan G. Komen, la più importante organizzazione non profit dedicata alla lotta contro il cancro al seno negli Stati Uniti. La missione principale di Komen Italia è quella di ridurre il tasso di mortalità legato a questa malattia, attraverso l’educazione alla prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai trattamenti. La visione è quella di un mondo in cui il cancro al seno non rappresenti più una minaccia per la vita delle donne, grazie a una migliore consapevolezza e a un’attenzione costante alla salute.

A Roma, la XXIV edizione di Race for the Cure s’è svolta dal 4 al 7 maggio 2023: vi hanno partecipato oltre 70 mila sostenitori. Le protagoniste della manifestazione di salute, sport e solidarietà, sono state le “Donne in rosa” — donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore al seno — che hanno creato un vero e proprio cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, aiutando le oltre 56.000 donne che in Italia ogni anno ne soffrono.

Quest’anno la manifestazione, oltre alla tradizionale passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 km aperte a tutti, ha incluso per la prima volta un percorso di 8 km riservato agli atleti competitivi. Ad inaugurare l’evento in modo ufficiale è stato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha affermato: “Uno spettacolo che toglie il fiato e commuove. La prevenzione non è solo uno spot, va promossa e praticata. Bisogna fare decollare la cultura della prevenzione e della cura attraverso lo sport”.

La Race attraverserà altre quattro città italiane, tingendo l’intero stivale di rosa: a Brescia dal 15 al 17 settembre, a Bologna dal 22 al 24 settembre, a Napoli dal 23 al 24 settembre, e infine a Matera dal 29 settembre all’1 ottobre.

Race for the Cure e Komen Italia continueranno a promuovere la ricerca e la prevenzione, affrontando le sfide future con la solidarietà e l’impegno di tutti. Grazie a tutti coloro che partecipano e si impegnano in questa lotta, il futuro si presenta con maggiori speranze e possibilità di vittoria.

