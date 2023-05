Il Settimanale 2023 3 – Murgia malata: sul Web vince la solidarietà

Il Settimanale 2023 3 – Tre Ciotole. Rituali per un anno di crisi, il nuovo libro di Michela Murgia edito da Mondadori, sarà disponibile in libreria a partire dal 16 maggio. Per presentarlo, la scrittrice sarda si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera condotta da Aldo Cazzullo.

Il romanzo, come ha rivelato l’autrice stessa, contiene forti elementi autobiografici. Il libro si apre infatti con la diagnosi di una malattia incurabile: un carcinoma renale al quarto stadio. “È il racconto di quello che mi sta succedendo” ha spiegato Murgia, che nel corso dell’intervista si è aperta su tematiche complesse quali il suo rapporto con la malattia e la morte. “Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono […] Non lo chiamerei mai il maledetto, o l’alieno”, è la lucida analisi dell’autrice in riferimento a quanto le sta accadendo.

Immediate le manifestazioni di solidarietà da parte del mondo intellettuale: dalla scrittrice Chiara Valerio, che ha dedicato alla sua “amica coraggiosa” un articolo su Repubblica, a Roberto Saviano, che ha elogiato la scelta di Murgia di fare della sua malattia “un atto politico”. Altri messaggi di sostegno rivolti alla scrittrice sono arrivati dalle attiviste Cathy La Torre e Carlotta Vagnoli, entrambe vicine a Murgia, e da rappresentanti del mondo dello spettacolo, come la comica conterranea Geppi Cucciari e la conduttrice Luciana Littizzetto.

Forte anche la reazione degli utenti del Web, lettori e non, che a distanza di poche ore dalla diffusione dell’intervista hanno inondato i suoi canali social di like e commenti.

“Grazie per muovere le nostre coscienze” scrive un utente sul suo profilo Instagram; “Ti devo tutta la libertà che è entrata nella mia vita” commenta un altro. “Tutto ho letto e ricorderò” sono le parole commosse dell’autrice in risposta all’affetto ricevuto.

Tentativi di solidarietà nei confronti di Murgia sono anche venuti da figure politiche con le quali la scrittrice si è spesso scontrata, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini.

Il post Instagram di Meloni, un primo piano di Murgia con su scritto “Forza Michela”, sembra piuttosto strumentalizzare la malattia dell’autrice per fini propagandistici: a testimonianza di ciò, il fatto che sia arrivato a seguito di una menzione della premier da parte della scrittrice nel corso dell’intervista: “Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio […] perché il suo è un governo fascista”. Il post di Meloni ha generato una pioggia di commenti d’odio ai danni di Murgia da parte di sostenitori della premier: “Non mi fa pena, perché è una donna piena di cattiveria” scrive un utente; o, ancora, “Quanti che come me alla notizia del cancro hanno esultato?”.

Quello subito da Murgia è solo l’ennesimo caso di condivisione d’odio tramite il Web. Già in passato l’autrice aveva condannato l’hate speech come forma di violenza psicologica, prendendo parte nel 2019 alla campagna #odiareticosta contro l’odio in rete. Ciononostante, in questo caso i messaggi di solidarietà sono riusciti a sovrastare quelli d’odio, dimostrando quanto la scrittrice rappresenti da anni un punto di riferimento per il panorama intellettuale italiano e non solo.

L’Usignolo, Chiara Follesa, Giusy Foti, Marzia Magrone, Daniela Marmugi, Marco Tocci