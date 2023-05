Il Settimanale 2023 3 – Lamezia Terme, l’azione dei Giovani di FRONTIera

Il Settimanale 2023 3 – Si è da poco conclusa la mattinata di screening gratuito organizzata dall’Associazione ‘Giovani di FRONTIera’, tenutasi presso il ‘Casa Fragale’ SO. SAN. di Lamezia Valle del Savuto dal 22 al 25 aprile. L’iniziativa rappresenta l’ultima delle molte iniziative benefiche portate avanti dal gruppo e volte a “rendere più bello e vivibile” il piccolo centro di Fronti, realtà locale vittima dell’incuria e spesso dimenticata dal comune di Lamezia Terme di cui è frazione.

Per l’occasione, medici e giovani specializzandi, originari del luogo, hanno accettato di mettersi a disposizione degli abitanti di Fronti e delle zone limitrofe, offrendo gratuitamente esami audiologici, cardiologici, ambliopia infantile, mappatura dei nei e diabetici con le migliori tecnologie mobili disponibili sul territorio. Prevenire è meglio che curare, lo slogan con il quale la pagina Facebook dei ‘Giovani di FRONTIera’ ha invitato tutti a presentarsi per l’occasione. L’iniziativa è stata accolta con grande interesse da parte della comunità e soprattutto dalla fascia anziana.

Nella piccola realtà di Fronti, infatti, sono stati proprio dei giovani animati dall’amore della propria terra a prendere in mano le redini della difficile situazione: già un anno fa i

‘Giovani di FRONTIera’ avevano realizzato una “giornata ecologica”, con l’obiettivo, pienamente raggiunto, di ripulire la strada provinciale. “Da tempo la nostra frazione è abbandonata dalle istituzioni e la raccolta della spazzatura avviene saltuariamente”, aveva allora dichiarato il presidente dell’associazione Antonio Grandinetti.

Lui, giovane medico di 29 anni, dal grande sorriso e dalla battuta sempre pronta, rappresenta un punto di riferimento e un grande esempio per i ragazzi della comunità, per via della sua passione e del suo costante impegno nel rendere la piccola Fronti un posto in cui vale la pena restare: “Fronti è il luogo in cui voglio vivere”, questo è infatti il motto

che guida l’Associazione.

Alla giornata ecologica sono seguite molte altre iniziative, con attenzione per temi sociali altrettanto importanti dal verde, all’ecologico, alla prevenzione. Da ricordare “con estremo orgoglio”, come sottolinea l’Associazione stessa, l’iniziativa Farmacia a Domicilio, che si offre di consegnare farmaci a domicilio a persone anziane o con difficoltà motorie. “Quanto sarebbe bello se tutti questi eventi fossero invece organizzati dalle nostre istituzioni?”, si chiede con formula retorica Antonio Grandinetti, intervistato dall’Eco proprio in occasione della giornata di screening.

L’Eco degli Strilloni, Ivan Cannavale, Lorianna della Pia, Eleonora Gigliotti