Il Settimanale 2023 3 – Arcigay Roma, per un mondo più inclusivo

Il Settimanale 2023 3 – “Le discriminazioni non dovrebbero essere denunciate solo nelle giornate internazionali” dice Alessandra Rossi, coordinatrice del center Help Line di Arcigay Roma: “Il 17 maggio andrebbe celebrato ogni giorno delle nostre vite”. La Giornata internazionale per la lotta alle fobie LGBTQ+ è un’occasione per riflettere, eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone LGBT e garantire il rispetto dei diritti di tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, ancora 2/3 delle persone LGBT nascondono il proprio orientamento o la propria identità sessuale per paura del rifiuto e delle violenze di cui potrebbero essere vittime. Poiché le persone con diversità sessuale e di genere non rappresentano un pericolo, è inconcepibile, dice Alessandra Rossi, che esistano ancora omofobia, transfobia e qualsiasi altra forma di intolleranza nei riguardi delle persone LGBTQ+. Per questo Arcigay, l’organizzazione per la tutela dei diritti delle persone LGBTQ+ in Italia, ha scelto di organizzare a Roma un incontro sulla questione del coming out e la stigmatizzazione dell’omosessualità, un evento che ibriderà il teatro, il bordo del palcoscenico, la conferenza e il confronto con associazioni e sociologi.

Ogni anno vengono scelti un tema e un visual: il 17 maggio 2023 sarà “Queerness: oltre sé stessi”. Lo scopo dell’incontro di quest’anno sarà mostrare tutti i colori dell’essere umano, illuminati dallo sguardo fresco di una nuova generazione di artisti, che raccontano con onestà la voglia di amare e di vivere in piena libertà.

L’evento si svolgerà nella sala conferenze della sede romana di Arcigay e poi continuerà presso il Parco della Resistenza dell’VIII Settembre. A partire dalle ore 20:30 saranno presenti il ​​Servizio Giovani della città, associazioni locali come Dì Gay Project e il sociologo Rocco Del Regno per rispondere alle domande dei giovani presenti e alimentare il dibattito. Non mancheranno animazione, trucca bimbi e diverse organizzazioni della regione sensibili alle realtà LGBTQ+.

Eventi previsti di quest’anno saranno la messa in scena dello spettacolo “Come Out” del Gruppo di teatro Arcigay Roma e la lettura di raccolte di testimonianze sul coming out. L’ospite che chiuderà questo ciclo sarà Paolo Ciufici, giovane scrittore contemporaneo, che presenterà il suo libro “Un giorno ho detto il mio segreto”, un intenso racconto scritto in prima persona che narra la storia dell’amore tra due ragazzi e di come esso si sia evoluto durante tutto il corso della loro vita, senza mai spezzarsi nonostante le difficoltà.

La Giornata internazionale del 17 maggio ha, dunque, ancora la sua ragione d’essere. Incontri come quelli promossi da Arcigay fanno riflettere su come la lotta all’omofobia e alla transfobia sia un impegno quotidiano. Si tratta di includere queste lotte in un approccio più globale alla difesa dei diritti umani. L’idea è quella di rendere il mondo non solo tollerante, ma più inclusivo.

Lo Sguardo, Alessandro Casagrande, Arianna Criscione, Adriana Guerriero, Giorgia Rosi