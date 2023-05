Il Settimanale 2023 3 – L’amore per il prossimo dall’Italia alle Ande

Il Settimanale 2023 3 – Il 25 marzo 2023, a Roma (zona Conca d’oro) nasce il MercAndino, una delle tante realtà promosse dall’Operazione Mato Grosso (OMG) in collaborazione con l’Associazione Don Bosco 3A. Si tratta di un mercatino solidale del riuso, aperto tutti i sabati dalle 10.00 alle 19.00, il cui ricavato va interamente a sostegno di diverse missioni in America Latina.

L’OMG ha visto la luce in Italia nel 1967 grazie a un’iniziativa di ‘un figlio di Don Bosco’, padre Ugo De Censi, che si è preoccupato di dare concretezza a parole religiose e gesti vuoti. Il motto con cui ha iniziato questa avventura è “Basta con le chiacchiere, veniamo ai fatti”.

L’Operazione è aconfessionale, nonostante sia nata in ambiente salesiano, e riunisce tantissimi giovani provenienti da tutta Italia. Questi ragazzi fanno della carità il loro lavoro guadagnando, attraverso varie attività (traslochi, verniciature, ecc.), soldi destinati alle missioni. Diverse sono le testimonianze di coloro che decidono anche di andare a vivere per mesi o anni tra i più poveri sulle Ande. I progetti portati avanti sono circa 200 (tra scuole, orfanotrofi, cooperative e ospedali) e riguardano Brasile, Bolivia, Ecuador e Perù.

A raccontarci questa realtà è Marina Sarra, presente tutti i sabati al MercAndino, che con la sua parrocchia (San Giovanni Crisostomo di Roma) porta avanti il suo progetto di volontariato da 17 anni. Lei stessa è stata testimone diretta della povertà che colpisce numerose zone dell’America Latina, avendo trascorso tutto il mese di luglio 2007 in Ecuador e Perù dove si era recata per inaugurare un asilo.

“Il problema più grande – racconta Marina – è quello di togliere i bambini dalla strada”, bambini che non hanno da mangiare e sono totalmente privi di istruzione. I volontari dell’OMG li accolgono nei loro centri dove vengono costruiti principalmente ospedali e scuole, e lì insegnano loro il catechismo, donano loro dei pasti e li aiutano a fare i compiti.

Un altro grave problema, ricorda sempre Marina, è quello delle medicine, un bene prezioso inaccessibile ai più poveri. L’OMG si occupa di raccoglierne il più possibile in ogni parte d’Italia e, una volta terminata la raccolta, un’équipe di medici divide i vari medicinali per patologie. Questi medicinali, posti all’interno di container acquistati tramite le donazioni, partono poi una volta all’anno verso i paesi cui sono destinati. Lo stesso vale per cibo e vestiti.

Per la raccolta fondi, oltre al MercAndino, Marina segue anche altre attività: tra queste, un mercatino dell’usato che viene allestito presso S. Giovanni Crisostomo solo due volte all’anno (per la Festa della Mamma e a Natale) e, a novembre, la vendita delle castagne in più parrocchie romane. Le castagne vengono raccolte a Marcetelli sempre da ragazzi che si offrono di ripulire i castagneti della zona.

Marina parla con ammirazione di questi giovani “veramente eccezionali” che dedicano la loro vita ai più poveri lanciando un grande messaggio di amore e solidarietà.