Il Settimanale 2023 1 – Citadel, première a Roma serie Prime Video

Il Settimanale 2023 1 – Presentati i primi due episodi della nuova serie scommessa della piattaforma di Amazon. In sala il cast ed i produttori.

A piazza della Repubblica a Roma, tra i cubi rossi della Metro e la suggestiva fontana delle Naiadi, una nuvola di piume verde prato è inseguita dai flash dei fotografi e dai fan impazienti. C’è il red carpet ma di un colore diverso questa volta, il “blue prime”, in occasione della serie che è stata presentata il 21 aprile a Roma e lanciata sulla piattaforma di Amazon il 28. Ci sono personaggi dello spettacolo e del web (da Gianluca Gazzoli a Camihawke fino a Fedez), uomini della sicurezza: non è un venerdì sera come gli altri al cinema Moderno. Ad indossare lo sfarzoso vestito verde è Priyanka Chopra, accompagnata dai colleghi della serie di Prime Video Citadel. Dalle Mercedes nere con i finestrini oscurati scendono con disinvoltura altri membri del cast, fra cui Richard Madden, già Rob Stark in Game of Thrones, e Stanley Tucci.

Protagonista sullo schermo, Madden è però messo in ombra sul carpet dalla presenza della

co-protagonista, che attira su di sé le attenzioni della stampa e le simpatie del pubblico;

Chopra infatti durante le interviste con i giornalisti scherza in un italiano imparato da poco, si intrattiene con il pubblico e si concede ai selfie.

A fare da contraltare a Priyanka Chopra c’è un magnetico Stanley Tucci, che con l’Italia ha già un rapporto di amore e discendenza che emerge dalla scioltezza con cui si esprime nella nostra lingua e dalla confidenza con cui si rivolge ai giornalisti.

In una delle sale destinate alla proiezione, prima dello spegnimento delle luci, fanno ingresso i componenti del cast accompagnati dai produttori esecutivi Anthony e Joe Russo, mostri sacri del Box Office, già conosciuti per essere stati registi di numerosi titoli del panorama del Marvel Cinematic Universe, tra cui Avengers: Endgame.

Dopo aver ringraziato la grande “famiglia Russo” comprendente chiunque abbia partecipato alla realizzazione del progetto, i due prospettano una rivoluzione narrativa, destinata a cambiare le sorti della serialità d’azione.

Nei primi due episodi, Chopra e Madden interpretano due ex spie di Citadel, un’agenzia di spionaggio, che oggi non esiste più. I due hanno perso la memoria e si sono costruiti una nuova vita. Una chiamata cambia tutto, mettendo in crisi il nuovo equilibrio, spingendoli a riavvicinarsi pericolosamente al proprio passato.

Secondo il mensile Rolling Stone US: “Citadel è molto lontano dalla trascendenza, ma anche dall’essere semplicemente buono. È insipido e dall’aspetto rozzo dal punto di vista economico, vista la spesa (300 mln $) […] È sconcertante guardare il prodotto e cercare di capire perché Amazon abbia pensato che questo sarebbe stato l’inizio di una serie di progetti esponenzialmente redditizi”.

Per ciò che si è visto in sala, il risultato finale ha ben poco a che vedere con la rivoluzione

annunciata: nonostante le impressioni sui primi due episodi la speranza è che i fratelli Russo tirino fuori dal cilindro dei guizzi narrativi che al momento è lecito aspettarsi, dato lo schema narrativo tipico dei due produttori.

FOMO News, Davide del Prete, Giuseppina Lambiasi, Angelo Panunzio