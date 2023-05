Il Settimanale 2023 1 – Book Cycle: passione per libri e tutela ambiente

Il Settimanale 2023 1 – I libri non muoiono mai. È possibile dar loro una seconda, terza, decima vita, unendo il piacere della lettura e la salvaguardia dell’ambiente.

La missione di Book Cycle è questa: ridare nuova vita ai libri, tramite il riciclo e il riuso di

essi. Si tratta di un’associazione, nata nel 2011 grazie alla direttrice Angela Processione, che ha deciso di fondarla su modello di quella già attiva dal 2007 ad Exeter, in Inghilterra.

Ad oggi Book Cycle conta una ventina di volontari, tra cui molti giovani, che operano dal

magazzino situato a Roma, nel quartiere di San Lorenzo. Nel 2019 l’associazione ha

concretizzato il progetto di ampliamento con l’apertura di una libreria nel cuore del

quartiere di Torpignattara, in via Ciro da Urbino 17. L’acquisto dei libri – di vari sottogeneri

e lingue, ma sempre usati e donati – avviene tramite un’offerta decisa dall’acquirente.

L’associazione offre, a proprio carico, il servizio di spedizione in centri d’accoglienza,

ospedali e progetti che ne fanno richiesta, in Italia e all’estero. Book Cycle è attiva anche su

Instagram, dal quale è possibile sfogliare parte del catalogo dei libri presenti in libreria e

prenotare i titoli interessati.

L’associazione finanzia anche alcuni progetti di riforestazione della regione Lazio, tutti

sostenuti da donazioni fatte tramite la libreria, il loro sito web, e il 5×1000.

Alcuni volontari di Book Cycle erano presenti al Villaggio per la Terra di Villa Borghese,

allestito in occasione dell’Earth Day 2023. Si tratta di uno spazio animato da iniziative

dedicate alla tutela del pianeta, con un focus particolare sui 17 Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Allo stand dedicato a Book Cycle, la vicepresidente dell’associazione, Annalisa Schiavone, ha dichiarato che a far andare avanti i volontari è “l’entusiasmo della gente che viene a conoscenza dell’associazione, così come l’ottimismo di chi partecipa.” Sui progetti futuri ha aggiunto che il loro principale obiettivo, per ora, è un ulteriore ampliamento dell’operazione attraverso l’incremento del numero di volontari.

Per capire quanto la loro iniziativa sia importante basti pensare che in Italia vengono

immessi nel mercato editoriale circa 130 milioni di volumi l’anno e la metà rimane

invenduta, abbandonata sugli scaffali di librerie, magazzini e case editrici, senza considerare quella sostanziale parte che viene buttata. Book Cycle evidenzia che ogni essere umano è chiamato a fornire il proprio contributo per la salvaguardia dell’ambiente, poiché: “La terra non appartiene all’uomo, bensì è l’uomo che appartiene alla terra.”

Il Sapiente, Ilaria Coppola, Matteo Giollo, Noelle Mazzoni