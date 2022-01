USA: Trump, un doppio cappio per il magnate ex presidente

Un doppio cappio si stringe intorno a Donald Trump: quello della magistratura di New York e quello della commissione d’inchiesta della Camera. Per la procuratrice capo della Grande Mela Letitia James, la Trump Organization, il cui direttore finanziario Allen Weisselberg è già stato formalmente incriminato, ha compiuto, per anni, pratiche “fraudolente e ingannevoli”.

Il magnate ex presidente avrebbe gonfiato il valore delle sue proprietà e della sua fortuna: obiettivo, fare vedere che la sua ricchezza era maggiore del reale e trarne vantaggio presso banche e investitori, riuscendo nel contempo a eludere il fisco.

E i deputati che indagano sulle responsabilità della sommossa del 6 gennaio 2021, quando migliaia di sostenitori dell’ex presidente diedero l’assalto al Campidoglio e invasero il Congresso, vuole interrogare Rudolph Giuliani, l’avvocato di Trump, e altri tre sodali dell’ex presidente, gli avvocati Jenna Ellis e Sidney Powell e l’ex funzionario della Casa Bianca Boris Epshteyn.

Intanto, a un anno esatto dal suo insediamento alla Casa Bianca, Joe Biden canta il proprio elogio in conferenza stampa. “L’America è di nuovo in moto”, dice, nonostante i sondaggi lo diano intorno al 40% di approvazione, più giù di quanto non fosse Trump dopo un anno di presidenza.

La James afferma che ci sono “prove significative” contro Trump e la Trump Organization, depositando in tribunale una memoria di 160 pagine per contrastare il tentativo dell’ex presidente d’evitare una sua eventuale testimonianza giurata e quella dei suoi figli Donald jr e Ivanka.

L’inchiesta del procuratore di New York è civile: può denunciare Trump, ma non può muovergli accuse penali. L’indagine è parallela a quella penale del procuratore distrettuale di Manhattan.

A Giuliani e agli altri, la Commissione d’inchiesta della Camera contesta d’avere sostenuto teorie non sostanziate sulle frodi elettorali e d’avere cercato di rovesciare l’esito del voto. La commissione vuole pure vedere i tabulati telefonici di Eric Trump, terzo figlio di Donald, e Kimberly Guilfoyle, la fidanzata di Donald Jr.