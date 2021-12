Il Settimanale 2021 Coris 4 – Cina, caso Peng Shuai e reazioni dei media

Nelle ultime settimane la stampa occidentale ha dedicato molto spazio al caso della tennista cinese Peng Shuai. Abbiamo, quindi, cercato di rispondere alla seguente domanda: come è stata coperta questa notizia dalla stampa cinese?

È importante sottolineare che i due principali quotidiani cinesi per il mercato internazionale, il Global Times e il China Daily, hanno cominciato a parlare della vicenda solo tra il 2 e il 3 dicembre (o perlomeno non sono reperibili su Google articoli al riguardo antecedenti a tali date). L’interesse delle due testate per il caso è successivo a un fatto importante accaduto mercoledì 1° dicembre: con un comunicato, il presidente della Women’s Tennis Association (WTA) Steve Simon ha annunciato che l’associazione non organizzerà più alcun evento in Cina finché non si avranno notizie attendibili sullo stato di salute di Peng Shuai.

Come sappiamo dalla stampa internazionale, l’atleta, dopo aver accusato pubblicamente l’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli di stupro, è misteriosamente scomparsa dalla scena pubblica dal 2 novembre, giorno in cui ha affidato le sue dichiarazioni a un post su Weibo, l’equivalente cinese di Twitter.

Il silenzio di Peng Shuai ha suscitato varie speculazioni da parte della stampa internazionale in merito a una sua eventuale scomparsa contro la propria volontà.

Il Global Times riporta la reazione della Chinese Tennis Association (CTA) al comunicato della WTA. “Questa decisione danneggerà l’interesse di tutto il mondo del tennis”, riporta il quotidiano citando la CTA. Sempre nell’articolo viene sottolineato come le competizioni del circuito femminile in Cina siano di fatto già sospese da più di un anno a causa dell’emergenza Covid. In generale in tutto il pezzo non si fa riferimento alle condizioni della tennista ma ci si limita a definire le accuse della WTA come “informazioni fittizie”.

Il China Daily, che aveva già dato notizia in breve della videochiamata del 23 novembre tra Peng Shuai e il presidente del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) Thomas Bach, considerando il fatto una prova sufficiente delle buone condizioni della tennista, è ritornato sulla vicenda in questi giorni con un’analisi politica di una firma del giornale (peraltro un giornalista occidentale, l’australiano Mark Pinkstone). Nel pezzo, l’annuncio del presidente Simon viene definito “una mossa irresponsabile che porterà a gravi conseguenze politiche”.

The Redattori, Tommaso Faoro, Giuseppe Geraldi, Silvio Salimbene, Lorenzo Sassi, Giuseppe Schifitto