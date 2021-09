Il Ducato 4 2021 – Scuola, sport, turismo, Urbino torna a vivere

Il Ducato 4 2021 editoriale – Com’è straordinaria la normalità appena ritrovata

Settembre è tradizionalmente il mese del ritorno alla normalità: il ritorno al lavoro, il ritorno a scuola, il ritorno alle attività del tempo libero, culturali, sportive, di volontariato. Ma mai come quest’anno la normalità ha un sapore d’eccezionalità: ci emoziona e ci incuriosisce, mentre di solito ci appariva un rito un po’ mesto e trito. E’ bastato un anno senza – causa pandemia, con la DaD e le palestre e i circoli accessibili con molti limiti, e pure cinema, teatri, musei -, perché ne avessimo nostalgia, immersi come eravamo – e come restiamo – nella necessità di contrastare la diffusione del contagio e di impedirne nuove ondate, adottando misure precauzionali d’ogni genere, il distanziamento sociale, le mascherine, l’igiene rafforzata.

Era una gabbia da cui non sapevamo se e quando saremmo usciti. Tra la primavera e l’estate, il vaccino è venuto a liberarci dalle nostre paure ed a restituirci alla normalità – una libertà per il momento ‘condizionata’ -, di cui ora apprezziamo tutte le straordinarie opportunità.

Come i nostri cronisti documentano, dalle scuole che riaprono ai campi di allenamento che tornano a essere frequentati, vi possono essere incertezze e inconvenienti, per il desiderio d’adattarsi in fretta alle nuove regole e per la fluidità delle stesse regole. Ma il sentimento che prevale è la voglia di tornare a vivere insieme in sicurezza lo studio e lo sport: abbiamo magari imparato, tra lockdown e smart working, a fare un po’ a meno dei colleghi di lavoro, ma i compagni di scuola e di squadra sono irrinunciabili.

