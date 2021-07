Il Ducato: Urbino, è la scuola la sfida – e l’incognita – di settembre

L’estate di Urbino ha i colori della ripresa e dell’ottimismo, settembre ha l’incognita della scuola. I turisti sono di ritorno in città, trainati dai riti familiari delle lauree di nuovo in presenza e attirati, oltre che dalle bellezze del territorio, naturali e storiche, da un’offerta artistica e culturale eccezionalmente ricca e articolata. La città vibra di riti antichi che ci riempiono di emozioni nuove.

Ma l’orizzonte dell’autunno che verrà resta venato da incognite e preoccupazioni. Mentre la scuola archivia l’anno scolastico 2020-’21 con esami di maturità dai risultati molto positivi e generosi – solo un respinto e oltre cento tra 100 e lodi su poco più di 500 candidati -, famiglie, studenti e docenti s’interrogano su come sarà l’anno scolastico prossimo venturo. E la scuola s’annuncia come la sfida di settembre.

Le aule torneranno ad animarsi e ad affollarsi, come avveniva prima della pandemia?, o la ‘didattica a distanza’, che per 16 mesi è stata strumento principe, quando non esclusivo, continuerà a dettare i suoi ritmi a genitori e figli?, professori e non docenti?, il sistema dei trasporti sarà stato finalmente adeguato alle esigenze di un flusso di studenti più ordinato e meno caotico?

La pandemia ha portato sofferenze e ha imposto sacrifici. I vaccini e l’estate ci fanno sperare d’archiviare in memoria le une e gli altri. Ma la guardia deve restare alta, l’impatto delle varianti è una minaccia latente, il ritorno alla normalità è una conquista né scontata né acquisita. La scuola, a settembre, ci darà una misura – è l’augurio – dei progressi fatti e delle paure superate.

