Dopo aver raggiunto circa il 20% dei vaccinati e oltre il 40% di cittadini con almeno una dose, anche il Lazio ha aperto la campagna vaccinale ai maturandi. Come riportato dall’ANSA, i giorni iniziali di apertura dei centri vaccinali per loro sono stati tre: martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno, ai quali, stando ai dati della campagna, hanno aderito un gran numero di studenti.

In queste giornate è stato somministrato il vaccino Pfizer e tutti i maturandi che si sono presentati negli hub hanno ricevuto una copia della Carta costituzionale. A partire da mercoledì 2 giugno, i centri vaccinali sono stati aperti anche ai giovani dai 18 anni in su, per un open week di solo Astrazeneca. Per un totale di 50.000 dosi, sono stati 50 gli hub aperti agli studenti, ma solo con prenotazione, da effettuare sull’app ufirst per ottenere il ticket virtuale.

Ma cosa ne pensano effettivamente i maturandi? Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net 6 studenti su 10 sono pronti a vaccinarsi, per un totale del 60%, mentre il 17% sarebbe solo tentato, ma non molto convinto. È evidente però che i liceali vogliano svolgere l’esame di maturità in piena sicurezza: infatti, hanno espresso il loro favore a fare un tampone prima della prova – dai dati analizzati 9 su 10 sono favorevoli -.

Molti maturandi si sono espressi anche in merito alle modalità di svolgimento dell’esame di maturità: due su tre sono d’accordo sull’obbligo di indossare la mascherina durante l’orale, quasi otto su 10 vorrebbero invariato il distanziamento tra i presenti, mentre uno su due non è d’accordo sulle deroghe per l’ingresso e l’uscita scaglionati il giorno della prova. Dai dati è anche emerso che due su tre desiderano portare più accompagnatori ad assistere alla prova orale, ma al momento è possibile portarne solo uno.

Anche molti universitari non aspettano altro che vaccinarsi. E molti di loro, ancora una volta, si sono sentiti messi da parte, anche se, secondo quanto riportato sul magazine dell’Università di Padova ‘il bo live’, il mondo universitario ha affrontato problemi simili a quelli della scuola durante la pandemia. Gli universitari sono stati lasciati da soli perché considerati “adulti e quindi autonomi” e con questa giustificazione sono stati trascurati.

Sembra, però, essere arrivato il loro momento. Infatti, dal 3 giugno, sono aperte per tutte le fasce d’età le prenotazioni per ricevere la prima dose di vaccino. Certo è ancora un’incognita quanto bisognerà aspettare: probabilmente, viste le poche dosi, toccherà attendere fino ai primi giorni di luglio, se non oltre. Nel frattempo, in un’intervista su BlogSicilia.it, il deputato regionale Luigi Genovese si è fatto portavoce degli universitari, chiedendo di affrettare la campagna vaccinale per affrontare in sicurezza la sessione estiva, in vista della ripresa in presenza a settembre.

Nonostante le disparità riscontrate durante la campagna vaccinale, quello che di più accomuna tutti gli studenti, maturandi e no, è il desiderio di normalità che si spera di riavere al più presto. Da quanto riportato dall’ANSA ad oggi nel Lazio si registrano una diminuzione dei casi positivi, dei decessi e dei ricoverati, mentre sono in netto aumento i guariti e i posti in terapia intensiva. Come riferito dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, i valori sono in calo, l’incidenza ogni 100.000 abitanti è intorno ai 50 casi. Se per le prossime tre settimane i dati resteranno invariati o saranno ancora in calo, il Lazio potrà diventare zona bianca a partire da metà giugno.

La Colazione, Fannia Caciolini, Emily Calabrò, Mariachiara Fores, Angela Mariapia Ippolito, Sara Lia, Alessia Marzano

