Il Settimanale 2021 4 – Politica, Roma, tanti gli aspiranti sindaco

Grande fermento a Roma per le elezioni amministrative del prossimo autunno: Pd e Cinquestelle si presenteranno con progetti disomogenei, mentre il centrodestra promette di rimanere unito. Ma chi sono i possibili candidati a diventare il nuovo sindaco della capitale?

Al termine del vertice dei partiti di centrodestra sulle comunali, non è stato deciso il nome del candidato a Ssndaco di Roma. Risultano essere tre i nomi papabili per la coalizione: Enrico Michetti, Simonetta Matone e Maurizio Gasparri. Enrico Michetti, classe ’66, è docente universitario di Diritto amministrativo, avvocato e voce di Radio Radio. Per la sua candidatura hanno espresso il loro sostegno, tra gli altri: il leader dell’Udc laziale Antonio Saccone; il consigliere regionale leghista Pasquale Ciacciarelli, il senatore Francesco Giro iscritto a Forza Italia e alla Lega. Il professore universitario risulta altresì favorito dal sondaggio Tecnè-AdnKronos, che lo dà al 35%. Ma secondo Matteo Salvini al centrodestra serve un nome più incisivo per battere gli avversari.

Il leader della Lega, d’accordo con il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, propone la giudice Simonetta Matone per 17 anni pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori, già capo di gabinetto del Ministero per le Pari Opportunità, tra le fondatrici dell’associazione Donne Magistrato Italiane e oggi sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma.

Ultimo nome tra i papabili della coalizione è quello di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, il quale così commenta questa possibilità: “Se c’è già l’accordo? Non mi risulta e non ne ho notizia, il mio numero ce l’hanno, se vogliono mi chiamano, se vogliono fare diversamente scelgano un candidato forte”.

Non c’è e non ci sarà un accordo Pd-M5S. Il centrosinistra sceglie di affrontare le primarie con il Partito Democratico che punta su Roberto Gualtieri, europarlamentare dal 2009 al 2019 e ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo Conte 2.

Il Movimento 5 Stelle sceglie di scommettere nuovamente sulla sindaca uscente Virginia Raggi, che secondo le statistiche del sondaggio Tecnè-AdnKronos, gode del 24% di giudizi positivi contro il 76% di quelli negativi. Il sondaggio è stato effettuato tra ìl 20 e il 21 maggio 2021, con metodo cati-cawi (Computer Assisted Interviewing), su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Roma, articolato per sesso e classe d’età. Le interviste sono state equidistribuite in base a cinque cluster corrispondenti alle zone di residenza degli intervistati, ossia: centro, nord, est, sud e ovest.

Antonio Calenda, leader di Azione, lancia la sua campagna elettorale con lo slogan che recita: “Roma, sul serio”. A conferma del suo impegno, gli strumenti di cui dispone per affrontare la sfida alle prossime elezioni sono tre “ape calessini” distribuiti su Roma, 300 manifesti affissi sui posti autobus, 400 sulle barriere poste ai margini dei marciapiedi; 450 banchetti in tutta la città, con più di 600 volontari – che entro settembre saranno oltre 1500 – volti ad illustrare il programma del candidato sindaco.

La Colazione, Fannia Caciolini, Emily Calabrò, Maria Chiara Fores, Angela Ippolito, Sara Lia, Alessia Marzano

Fonti:

https://www.adnkronos.com/comunali-2021-centrodestra-correremo-uniti-in-tutte-le-citta-con-candidati-civici_Qz1701ojpJaTMM7dhgKzM?refresh_ce

https://www.adnkronos.com/sindaco-roma-cresce-tam-tam-per-michetti_ym65aodjV7T2KxqjmEfJM?refresh_ce

https://www.romatoday.it/politica/elezioni/roma-2021-comunali/enrico-michetti-candidato-sindaco-centrodestra.html

https://www.money.it/Chi-e-Enrico-Michetti-candidato-del-Centrodestra-elezioni-di-Roma

https://www.quotidiano.net/roma/comunali-2021-centrodestra-matone-1.6408278

https://www.romatoday.it/politica/elezioni/roma-2021-comunali/sondaggio-24-maggio-2021.html

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/05/24/news/calenda-in-ape-calessino-lancia-la-sua-campagna-elettorale-verso-il-campidoglio-1.40309715