Il Settimanale 2021 4 – ‘Green pass’ e vaccini per uscire dalla pandemia

Un ‘green pass’ per un’estate in libertà in giro per l’Italia e l’Europa: finiti i corsi, fatti gli esami e – ovviamente – fatti i vaccini, di cui anche i giovani scoprono, in questi giorni, il fascino e il potere, perché attenuano la virulenza della pandemia. Nell’ultimo numero di un maggio 2021 d’apertura e di speranza, sempre da coniugare con giudizio e prudenza, Il Settimanale continua a raccontare squarci dell’attualità nazionale e internazionale, politica ed economica, culturale e sportiva, percepiti e analizzati da ‘studenti giornalisti’: un’Italia di fermenti e di pulsioni, toccata da cronache che indignano, ma anche eccitata dai successi nello sport e nello spettacolo e stimolata dai segnali di risveglio della cultura e dell’arte.

la redazione dell’edizione 2021 è la classe di Agenzie e Nuovi Media del corso di laurea magistrale in Editoria e Scrittura della Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza .

Gli anni accademici 2019/’20 e 2020/’21 sono stati segnati, come ogni aspetto delle nostre vite, dall’ emergenza pandemia : studenti e docenti hanno dovuto abbandonare aule e istituti e imparare meccanismi e dinamiche delle lezioni ‘a remoto’ e in modalità mista, i soliti riti sono stati sostituiti da nuove liturgie.

Il Settimanale, che della pandemia ha raccontato ‘ la Fase 2 ‘ primaverile e ‘la Ricaduta‘ autunnale, è ormai uscito dalla gabbia della paura e allarga di nuovo lo sguardo a tutti gli aspetti della realtà e dell’attualità. In questo numero, accanto ai progressi europei e italiani anti-pandemia, c’è una storia di cronaca turpe di cui è stata vittima una studentessa, ma ci sono anche le speranze olimpiche dopo i successi europei di Simona e Benedetta, la parabola finora vincente dei Måneskin, la riscoperta della lettura – anche se a firmare i libri sono gli influencer – e dell’arte: sono solo alcuni degli # e dei temi trattati.

Il Settimanale è un esercizio didattico, ma vuole pure essere una palestra pre-professionale e riesce talora a offrire spunti informativi sugli eventi trattati o letture originali sui temi affrontati. Non c’è pretesa di completezza, ma c’è desiderio di precisione, cura, attenzione e ansia di migliorare, settimana dopo settimana.

Esercitazioni analoghe erano state condotte nella primavera degli anni accademici 2017/’18, 2018/’19, 2019/’20, sempre dalle classi di Agenzie e Nuovi Media del corso di laurea magistrale in Editoria e Scrittura della Facoltà di Lettere e Filosofia, e nell’autunno scorso dalla classe di Giornalismo internazionale del corso di laurea magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo, indirizzo giornalismo, del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (Coris).