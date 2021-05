In un mondo, quello del cinema e dello spettacolo, dove emergere e farsi un nome è diventato sempre più difficile, Meno di Trenta, festival dedicato ad attori e operatori del settore audiovisivo che abbiano meno di trent’anni, è un’ancora a cui aggrapparsi. Saldamente, di questi tempi.

Abbiamo raggiunto Silvia Saitta, organizzatrice e anima dell’evento: un passato legato agli uffici stampa di eventi cinematografici e la consapevolezza, ivi maturata, che i giovani attori meno noti e gli esordienti erano (e sono) sempre relegati ai margini e poco interessano alla stampa.

Da questa constatazione, l’idea: in collaborazione con il collega giornalista Stefano Amadio ha ideato una premiazioni esclusivamente under 30 per ribaltare questa tendenza. E il grande successo delle due edizioni passate ha dato loro ragione, con vincitrici come Ludovica Martino e Jenny De Nucci.

La tendenza a premiare giovani volti ha contagiato anche i David di Donatello 2021, che hanno visto trionfare, accanto a un mostro sacro del cinema italiano, quale è Sophia Loren, Pietro Castellitto (figlio dell’attore e regista Sergio) in qualità di “miglior regista esordiente” e Matilda De Angelis come “miglior attrice non protagonista”, l’uno per I Predatori, l’altra per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. Due personalità che sembrano calzare perfettamente il format Meno di Trenta, ma che invece, inaspettatamente, non sono state prese in considerazione: il perché, ci spiega sempre Silvia Saitta, è legato al fatto che personaggi ormai troppo noti rischiano di vanificare l’intento del festival, che è quello di mettere in luce attori altrimenti poco considerati.

Come gli anni scorsi, i premi saranno sei in totale: quattro dedicati alle categorie di cinema e serie tv e due, invece, più speciali, pensati “per poter dare modo a tutti gli artisti che gravitano attorno all’audiovisivo di avere un riconoscimento”. Di questi ultimi due, il primo sarà assegnato a Ludovico Di Martino, fresco di direzione del film La belva (2020) e regista anche della terza stagione della serie Netflix Skam Italia (2019), un grande successo tra i giovanissimi; l’altro premio sarà invece attribuito ad un tecnico del cinema, il cui nome non è ancora stato reso noto.

La difficile situazione sanitaria ha posto la lente di ingrandimento su tutte le categorie ‘dietro le quinte’, ferme ormai da più di un anno; proprio per questo motivo, si è scelto, per l’edizione 2021 che si terrà venerdì 18 giugno, di organizzare la premiazione di Meno di Trenta durante il Festival del Cinema Citta di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema, dedicato proprio alle categorie che ruotano attorno al mondo dell’audiovisivo.

Tra i favoriti alla vittoria Ludovico Tersigni (per Summertime di Francesco Lagi e Lorenzo Sportiello), che sarà anche il prossimo conduttore di X Factor Italia. A premiare i vincitori, una giuria di giornalisti del settore, che non devono necessariamente essere under 30 da un punto di vista anagrafico, ma obbligatoriamente nello spirito.

