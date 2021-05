Il Settimanale 2021 2 – Da Roma alla Colombia tramite vaccini e Dante

C’è chi, tra vaccini e Pnrr, (pre)gusta un ritorno alla normalità prudente e progressivo; e c’è chi, in Medio Oriente, ma anche in Colombia, non riesce a uscire dalla tragica normalità della violenza e della povertà. Anche in questo numero, Il Settimanale racconta squarci dell’attualità nazionale e internazionale, politica ed economica, culturale e sportiva, visti e analizzati da ‘studenti giornalisti’: la redazione dell’edizione 2021 è la classe di Agenzie e Nuovi Media del corso di laurea magistrale in Editoria e Scrittura della Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza.

Gli anni accademici 2019/’20 e 2020/’21 sono stati segnati, come ogni aspetto delle nostre vite, dall’emergenza pandemia: studenti e docenti hanno dovuto abbandonare aule e istituti e imparare meccanismi e dinamiche delle lezioni ‘a remoto’ e in modalità mista, i soliti riti sono stati sostituiti da nuove liturgie.

Il Settimanale, che della pandemia ha raccontato ‘la Fase 2‘ primaverile e ‘la Ricaduta‘ autunnale, adesso esce dalla gabbia della paura e allarga di nuovo lo sguardo a tutti gli aspetti della realtà e dell’attualità. In questo numero, ci sono la competizione politica per il sindaco di Roma e di altre grandi città italiane, il #Pnrr lato giovani, la campagna vaccinale, la #culturadellaviolenza che sembra radicarsi nei piccoli centri del Sud del Lazio, il connubio fra la danza e Dante fra i mille modi per fare rivivere arte e cultura, l’approdo al professionismo delle calciatrici che resero quasi magica l’estate 2019: sono alcuni degli hastag e dei temi, con il culmine in una testimonianza dalle piazze della Colombia, dove si vive l’ennesimo episodio dell’eterno confronto tra potere e popolo.

Il Settimanale è un esercizio didattico, ma vuole pure essere una palestra pre-professionale e riesce talora a offrire spunti informativi sugli eventi trattati o letture originali sui temi affrontati. Non c’è pretesa di completezza, ma c’è desiderio di precisione, cura, attenzione e ansia di migliorare, settimana dopo settimana.

Esercitazioni analoghe erano state condotte nella primavera degli anni accademici 2017/’18, 2018/’19, 2019/’20, sempre dalle classi di Agenzie e Nuovi Media del corso di laurea magistrale in Editoria e Scrittura della Facoltà di Lettere e Filosofia, e nell’autunno scorso dalla classe di Giornalismo internazionale del corso di laurea magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo, indirizzo giornalismo, del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (Coris).