Il Settimanale 2021 1 – Cinema, si riparte con Black Widow in pole position

Con la reintroduzione delle zone gialle, in Italia è ripartito anche il cinema che vedrà uscire, nelle prossime settimane, diversi titoli, fra i quali spicca il ritorno nelle sale della Marvel con Black Widow.



Il 26 aprile 2021 è stata la data chiave per le riaperture in Italia, dopo più di un anno di chiusure causa pandemia. Dopo l’impasse dell’estate precedente, la macchina culturale italiana può provare a ripartire con continuità e nello specifico il cinema vedrà nelle proprie sale diversi titoli di rilievo già dal mese di maggio.

La ripartenza del grande schermo è segnata dal ritorno sul grande schermo di un film Disney: “Crudelia”, un ritratto punk della protagonista della “Carica dei 101”. La pellicola diretta da Craig Gillespie mette in scena una Emma Stone inedita nei panni di Crudelia De Mon. Il filo rosso con la De Mon che tutti conosciamo è dato dalla presenza tra i produttori esecutivi del film di Glenn Close, che ha interpretato il personaggio in due occasioni, nel 1996 e nel 200.

Al cinema torneranno anche i film targati Marvel, che si ripropone al grande pubblico proprio con l’attesissimo “Black Widow” . La pellicola ha come protagonista Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff, meglio conosciuta come la Vedova nera, celebre personaggio dei fumetti con un ruolo centrale nei capitoli finali della saga degli Avengers. Il film sarà disponibile nelle sale dal 9 luglio del 2021, data nella quale verrà inserita anche nel catalogo di Disney Plus, la nota piattaforma streaming del colosso statunitense.

Un salto all’indietro, tra film restaurati, vecchie vendette e poeti

Il rientro nelle sale è segnato anche da un tuffo nel passato con “Il favoloso mondo di Amelie”, che l’11 e il 12 maggio tornerà nelle sale in versione restaurata. La pellicola, che ricevette ben cinque nomination agli Oscar, celebra i 20 anni dal fortunato debutto.

Il giorno dopo, sarà il turno di un altro film con protagonista femminile: “Una donna promettente”. Cassie, interpretata da Carey Mulligan, è a caccia di giustizia per vendicare la sua migliore amica violentata al college.

Fra i titoli italiani spicca “Il cattivo poeta” con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio, ritratto nel suo ultimo anno di vita. Il regista del film, Gianluca Jodice, ha parlato così della sua opera: “Ho riscoperto innanzitutto un poeta. Incarnato non soltanto nelle sue opere, ma ancor di più nel corpo e nelle gesta che ha compiuto. D’Annunzio è stato poeta, amante, soldato… Ho scoperto uno straordinario innovatore, se pensiamo soltanto all’incredibile impresa di Fiume, alle sfide politiche e sociali che quella esperienza lanciò”.

