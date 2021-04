Usa-Russia: Biden propone a Putin incontro in campo neutro

Putin non dice no a Biden, che gli propone “vediamoci in un Paese terzo”, come il presidente russo già fece con Trump a Helsinki il 16 luglio 2018, anche se la formula del ‘campo neutro’ richiama alla memoria il vertice dei vertici, l’incontro tra Reagan e Gorbaciov a Reykjavik l’11 e 12 ottobre 1986. “E’ prematuro parlarne in modo concreto: è una proposta nuova, la esamineremo”, dice Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, senza però bocciare l’idea. L’incontro, è stato poi precisato, dovrebbe avvenire in un Paese europeo, non è escluso in Italia, anche se la Rep. Ceca s’è già fatta avanti.

Un altro segno di interesse e disponibilità è l’invito rivolto all’ambasciatore degli Usa in Russia, John Sullivan, a incontrare il consigliere diplomatico di Putin Yuri Ushakov.

Passata forse la stagione delle parole forti – anche troppo, con il marchio d’”assassino” appioppato a Putin in un’intervista -, Biden pare cercare il dialogo con la Cina e la Russia: il suo inviato per il clima John Kerry è da ieri in Cina per sondare una linea di cooperazione; e i due presidenti di Usa e Russia hanno avuto martedì una telefonata piuttosto lunga – la loro seconda, ma la prima era stata sostanzialmente formale -.

La lista del contenzioso tra Usa e Russia è lunga e per toccare tutti i temi ci vuole molto tempo, pur se il Cremlino nega – me è difficile crederlo – che la questione Navalny sia stata sollevata. Le fonti Usa e russe concordano che i due presidenti hanno parlato soprattutto del sussulto di tensioni nell’Ucraina orientale, ma pure di sanzioni, energia, disarmo con gli accordi nucleari da rinnovare. A Putin, Biden ha chiarito che non allenterà la pressione delle sanzioni in vista del loro incontro.