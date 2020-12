Usa: Trump vaglia immunità a Mbs, quel che conta è vendere armi

Dopo averlo salvato dalle grinfie del Congresso – lui usa un’espressione più forte -, Donald Trump sta pensando di sottrarre il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, alias Mbs, agli strali della giustizia statunitense: Riad ha inoltrato una richiesta d’immunità al Dipartimento di Stato, che la sta vagliando.

L’immunità eviterebbe al principe, vero ‘uomo forte’ del regime saudita, i fastidi relativi all’accusa di avere tentato di fare uccidere l’ex agente dell’intelligence saudita Saad Aljabri, ora in Canada. “Sarebbe pericolosissimo concedergli l’immunità – dice al New York Times il figlio di Aljabri, Khalid -: sarebbe come rilasciargli una licenza di uccidere”.

Quella per Mbs è una delle misure che il presidente uscente potrebbe adottare nei prossimi giorni. Trump ha sempre avuto un occhio di riguardo per il principe saudita, ritenuto il mandate dell’assassinio di Jamal Khashoggi, l’oppositore saudita ed editorialista del Washington Post ucciso nel consolato saudita di Istanbul nell’ottobre 2018.

Parlando con Bob Woodward, celebre giornalista del Washington Post, il magnate raccontò: “Gli – a Mbs, ndr – ho salvato il culo, riuscendo a convincere il Congresso a lasciarlo in pace”, notando che bin Salman ha più volte negato di essere il mandante dell’omicidio. E, spiegando la sua scelta, Trump aggiunse: “Bob”, l’Arabia Saudita “ha speso 400 miliardi di dollari in relativamente poco tempo” per acquistare prodotti americani, soprattutto armi, ed è il pilastro arabo della politica medio-orientale filo-israeliana e anti-iraniana dell’Amministrazione Usa.

Trump approvò il blocco del Qatar operato nel 2017 dai sauditi e dai loro alleati, bloccò con il veto una risoluzione bipartisan che faceva cessare il sostegno Usa alla guerra nello Yemen combattuta dai sauditi contro gli Huthi filo-iraniani; e negò le prove che Mbs ordino l’uccisione di Khashoggi. Il presidente eletto Joe Biden esclude, invece, baratti fra diritti e affari.

Il presidente, che continua a sostenere che le elezioni gli sono state rubate, ha intanto graziato altre venti persone, fra cui tre ex membri del Congresso repubblicani, due suoi collaboratori condannati nel quadro del Russiagate e quattro mercenari Blackwater che uccisero civili iracheni in Iraq. E ha pure minacciato il veto sul pacchetto da 900 miliari di aiuti per l’economia colpita dal coronavirus: ne vuole almeno 2000 miliardi.

I media Usa s’attendono ulteriori misure di clemenza da parte di Trump, che ha già graziato diversi suoi amici e consiglieri coinvolti nel Russiagate, fra cui il generale Michael Flynn, che lo ricambia suggerendo il ricorso allo stato d’emergenza per annullare le elezioni e convocarne di nuove.

La Cnn registra “agitazione” al Pentagono: si teme che, prima dell’insediamento di Joe Biden, previsto il 20 gennaio, il ‘comandante in capo’ progetti iniziative militari, ad esempio un attacco alle installazioni nucleari iraniane, o voglia sovvertire il risultato delle elezioni.

Preoccupa pure il fatto che manifestazioni pro-Trump siano annunciate a Washington il 6 gennaio, giorno in cui il Congresso certificherà l’esito delle elezioni. Fra i gruppi promotori, c’è Women for America First, già al centro della protesta ‘Stop the Steal’ del 14 novembre.

Fra le persone ora graziate, c’è George Papadopoulos, consigliere di Trump nella campagna 2016, reo confesso di avere mentito all’Fbi, e i suo collega Alex van der Zwaan. Nella lista figurano pure Duncan Hunter, Chris Collins e Steve Stockman, tutti ex Congressman, condannati a vario titolo. Probabilmente, ci saranno altre grazie nelle prossime settimane: amici e sodali del magnate, che non esclude neppure una misura di tutela per se stesso.