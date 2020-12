Drammi da Covid nel Mondo: la piaga dell’aumento dei suicidi in Italia e in Asia e le guerre combattute nell’ombra dell’emergenza sanitaria – nel Tigrai dall’Etiopia -, l’infanzia negata, non solo per pandemia, ai bimbi della Striscia di Gaza e la carta della solidarietà giocata dai cartelli della droga in Messico; la morte – incompresa -dei negazionisti uccisi dal virus che negano, ma anche storie di speranza e dubbi sui vaccini, da quello ‘di Dio’, che non funziona, anzi fa danni, a quelli allo studio dall’Europa alla Russia.

C’è tutto questo e molto di più nel terzo numero dell’edizione autunnale ‘Covid, la Ricaduta’ de Il Settimanale 2020, che, sotto molti aspetti, è un seguito che non avremmo mai voluto vivere dell’edizione primaverile ‘La Fase 2’.

La redazione di questa edizione de Il Settimanale 2020 è la classe di Giornalismo internazionale del corso di laurea magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo, indirizzo giornalismo, del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale (Coris) dell’Università La Sapienza. La redazione de ‘La Fase 2’ era stata la classe di Agenzie e Nuovi Media del corso di laurea magistrale in Editoria e Scrittura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza.

Sotto il segno del giornalismo internazionale, ogni numero de ‘la Ricaduta’ analizza l’evolvere della situazione e tratta aspetti specifici, vicende particolari, dell’Italia raccontata dagli altri, dell’Ue intesa come entità e degli altri Paesi europei, degli Stati Uniti e dell’America Latina, del Medio Oriente e dell’Africa, dell’Asia centrale e dell’Estremo Oriente, con il corredo volta a volta di un’intervista.

Gli anni accademici 2019-’20 e 2020/’21 sono stati segnati, come ogni aspetto delle nostre vite, dall’emergenza pandemia: studenti e docenti hanno dovuto abbandonare aule e istituti e imparare meccanismi e dinamiche delle lezioni ‘a remoto’, i soliti riti sono stati sostituiti da nuove liturgie.

Tutto è accaduto molto in fretta: gli allarmi di gennaio e il virus fra noi a febbraio; il confinamento e il mantra dell’#iorestoacasa a marzo e ad aprile; la Fase 2 a maggio e giugno; l’intempestivo e irresponsabile ‘liberi tutti’ estivo; il ritorno a scuola con il mantra opposto del #tuttiinclasse che l’Università non ha quasi potuto sperimentare, subito costretta a tornare alla didattica a distanza.

Il Settimanale è un esercizio didattico, ma vuole pure essere una palestra pre-professionale e riesce talora a offrire spunti informativi sugli eventi trattati o letture originali sui temi affrontati. Non c’è pretesa di completezza, ma c’è desiderio di precisione, cura, attenzione e ansia di migliorare, settimana dopo settimana.

Esercitazioni analoghe erano state condotte negli anni accademici 2017/’18 e 2018/’19, sempre dalle classi di Agenzie e Nuovi Media del corso di laurea magistrale in Editoria e Scrittura della Facoltà di Lettere e Filosofia.