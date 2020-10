Appuntamenti: Infocivica, esce Democrazia Futura; Sapienza, Coris, lezioni giornalismo internazionale; webinar CRE e Amerigo

12/10/2020 – Infocivica, esce numero zero del periodico Democrazia Futura.

12/10/2020 – Sapienza, Coris, corso di giornalismo internazionale, lezione 3, 16.00/18.00.

12/10/2020 – CRE, dialoghi, webinar ‘Usa 2020: Trump vs Biden, l’economia, il virus, le tensioni, ne discuto con Andrew Spannaus, modera Angelo Baiocchi, ore 19.00/20.00.

14/10/2020 – Sapienza, Coris, corso di giornalismo internazionale, lezione 4, 15.00/17.00.

15/10/2020 – Associazione Amerigo, c/o Utopia, webinar ‘Usa 2020: Towards the Election Night’, dialogo con Francesca Forcella, Mario Platero e altri, ore 18.30/20.00.

16/10/2020 – Sapienza, Coris, corso di giornalismo internazionale, lezione 5, 14.00/16.00.