Ildi 12 mila soldati Usa dalla Germania , deciso in settimana dal presidente Donald Trump “danneggerà le relazioni diplomatiche degli Stati Uniti” con gli alleati europei e “intaccherà l’efficienza dell’Esercito statunitense”: è la convinzione del generale Ben Hodges, ex comandante delle forze Usa in Europa . I piani del Pentagono, approvati dalla Casa Bianca, prevedono, almeno per il momento, che circa 6.400 uomini tornino negli Stati Uniti con le loro famiglie; e che 5.400 siano invece riposizionati nel Vecchio Continente, in gran parte in Italia e in Belgio.

Probabilmente, il presidente la vede in chiave elettorale: un modo di mantenere una delle promesse della campagna 2016, ridurre la presenza militare Usa all’estero. E può anche darsi che, come altre decisioni annunciate nelle ultime settimane, tipo l’uscita degli Usa dall’ Organizzazione della Sanità dell’Onu , l’Oms, essa non sia mai attuata: un cambio della guardia alla Casa Bianca il 3 novembre potrebbe comportare il blocco e/o l’inversione dei provvedimenti.

A Berlino, invece, il malumore è diffuso, anche se la cancelleria e il Ministero degli Esteri evitano di girare il dito nella piaga. “Il ritiro delle truppe, invece di rafforzare la Nato, indebolisce l’Alleanza nei confronti della Russia e nei conflitti nel Medio Oriente”, stigmatizza Norbert Roettgen, candidato alla presidenza della Cdu. La ministra della Difesa tedesca Annegretgià delfina della cancelliera Angela Merkel, vi vede “un’occasione” per accelerare la costruzione della difesa europea. “Vorrei che finalmente si procedesse in maniera più veloce verso la Sicurezza e la Difesa europea e che si usasse per questo il semestre tedesco di presidenza europea”, in corso. E il ministro dell’Interno Horst Seehofer considera il ritiro “un modo di procedere scorretto che mette a dura prova le relazioni tedesco-americane”.