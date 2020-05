Coronavirus: Usa, un punto, decessi, contagi, tamponi

tamponi effettuati negli Stati Uniti sono oltre cinque milioni: il presidente Donald I deceduti per coronavirus negli Stati Uniti sono quasi 76 mila, oltre un quarto dei 270 mila globali, e i contagiati sono 1.260.000, circa un terzo dei quasi 3.880.000 globali – dati della Johns Hopkins University -. Lo Stato dell’Unione più colpito è quello di New York, che da solo ha oltre 26 mila morti, più della Spagna. Ieffettuati negli Stati Uniti sono oltre cinque milioni: il presidente Donald Trump è solito ricordare che nessun altro Paese al Mondo ha fatto altrettanti tamponi, ma, se guardiamo ai tamponi pro capite, Italia, Spagna e altri Paesi europei ne hanno fatti di più.

Le direttive federali consigliano, ma non impongono, l’uso della mascherina in pubblico; disposizioni più stringenti sono state date da diversi Stati, ad esempio New York e il Michigan. All’atto stesso di comunicare le disposizioni federali, Trump aveva però detto che lui non avrebbe indossato la mascherina, contraddetto dalla first lady Melania , che si fece fotografare con la mascherina addosso.

Oltre una trentina di Stati hanno avviato, dalla fine di aprile, parziali e in qualche caso radicali allentamenti del lockdown , anche dove la curva dei contagi non aveva ancora cominciato a scendere. La rimessa in moto dell’economia è stata accelerata dall’impennata della disoccupazione: tra fine marzo e inizio maggio, ben 33 milioni di persone hanno chiesto i sussidi di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione è salito dal 3 al 15%.

A livello federale, non vi sono app consigliate per tracciare il contagio. I grandi sport nazionali sono sospesi: la stagione della NBA – basket – è ferma dal 12 marzo e potrebbe non riprendere; quella del baseball doveva iniziare a fine marzo, ma è tuttora ferma e non si sa quando e con che calendario riprenderà; quella del football americano dovrebbe partire il 10 settembre e progetta di farlo regolarmente, con il Super-Bowl in programma a febbraio 2021.