25/02/2020 – Roma, Sapienza, Lettere, corso di laurea in Editoria e Scrittura, corso di Agenzie e Nuovi Media, Aula A di Studi storico-religiosi, ore 09.00/11.00, lezione inaugurale.

26/02/2020 – Roma, IAI, sede, ore 11.00, Comitato Scientifico AffarInternazionali (presenza tbc).

27/02/2020 – Roma, Sapienza, Coris, Centro Congressi, via Salaria 113, ore 10.00/ 13.00, conferenza inaugurale del modulo didattico europeo Bejour, ‘Giornalismo europeo e sfida della disinformazione’, modero dibattito introdotto da Maria Romana Allegri e Christian Ruggiero con Antonia Carparelli, Anna Maria Giordano, Edoardo Novelli, Stefano Polli.

28/02/2020 – Roma, Sapienza, Lettere, corso di laurea in Editoria e Scrittura, corso di Agenzie e Nuovi Media, Aula di Paleografia, ore 13.00/15.00, lezione 2.

