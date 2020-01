20/01/2020 – Roma, Circolo di via Cassiodoro, sede, ore 19.00, riunione.

22/01/2020 – Roma, Sapienza, Lettere, cdl EeS, 09.30, sessione di laurea.

22/01/2020 – Roma, Circolo del Ministero degli Esteri, ore 17.00, dibattito organizzato da Assdiplar su ‘2020: quale Europa dopo Brexit?‘, con l’ambasciatore Roberto Nigido, modera l’ambasciatore Daniele Verga.

23/01/2020 – Urbino, Ifg, 11.00, esercitazione – tbc -.

24/01/2020 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, 09.30, sessione di laurea.

