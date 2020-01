06/01/2020 – Epifania, tutte le Feste porta – finalmente! – via.

07/01/2020 – Urbino, Ifg, 09.00, ripresa dei corsi dopo la ‘trève des confiseurs’, esercitazione.

09/01/2020 – Roma, Sapienza, Lettere, 11.00, ricevimento tesisti gennaio.

The following two tabs change content below.